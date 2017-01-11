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Даже для нефтепереработки уже нужен льготный налоговый режим

  • 11.01.2017, 18:50

Нефтепереработка до недавнего времени была одним из самых прибыльных бизнесов.

В Бресте планируется наладить производство экологически чистого топлива, сообщил начальник управления внешнеэкономических связей и экономразвития администрации свободной экономической зоны «Брест» Алексей Лачимов. Новым резидентом СЭЗ стало ООО «ДжиОйл», передает БелТА.

Белорусская компания планирует организовать в Бресте производство дизельного топлива стандарта евро-5 и евро-6.

Согласно бизнес-плану, объем вложенных инвестиций составит $5,8 млн, предусмотрено создание 48 рабочих мест.

Ожидается, что первые перерабатывающие установки из Чехии поступят на предприятие в середине текущего года. Экологически чистое топливо будет производиться из отечественного сырья. Полученную продукцию планируется экспортировать, а также поставлять на белорусский рынок.

Нефтепереработка до недавнего времени была одним из самых прибыльных бизнесов. Если уж и для нее потребовался льготный налоговый режим СЭЗ, то дела плохи.


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