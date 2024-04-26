Литва поддержала размещение ядерного оружия в Польше 26.04.2024, 20:44

Анджей Дуда и Гитанас Науседа

Литовский президент заявил, что такой шаг будет «элементом сдерживания».

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал своего польского коллегу Анджея Дуду, который заявил о готовности Варшавы разместить в стране ядерное оружие НАТО.

Об этом он заявил на совместной с Дудой пресс-конференции, сообщает Delfi.

По словам Науседы, в случае принятия НАТО решения о размещении ядерного оружия в Польше, это будет способствовать системе сдерживания и отвечать ожиданиям европейской безопасности.

«Идея размещения ядерного оружия – это не разжигание войны, не угроза для России, а еще один элемент системы сдерживания, который представлял бы собой значительный сдерживающий фактор и силу», – подчеркнул он.

Президент Литвы отметил, что они с Дудой обсуждали последствия размещения ядерного оружия в Польше.

«Безусловно, в последнее время произошли события, которые увеличивают присутствие военной силы по соседству – в частности, развертывание тактического ядерного оружия. К сожалению, это реальность сегодня, как в Калининградской области (РФ), так и, насколько нам известно, на территории Беларуси», – указал Науседа.