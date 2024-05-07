Reuters: На «инаугурацию» Путина могут отправиться представители семи стран ЕС 7 7.05.2024, 7:53

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Кто именно?

США и большинство стран Европейского Союза будут бойкотировать кремлевскую церемонию приведения Владимира Путина к присяге на новый шестилетний срок в качестве «президента».

Однако на мероприятие, которое россияне организовывают 7 мая, могут отправить своих представителей семь государств ЕС.

Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на неназваного европейского дипломата.

Он сказал, что 20 членов Евросоюза проигнорируют «инаугурацию». Дипломатические источники журналистов считают, что церемонию посетят Франция, Венгрия, Словакия и, возможно, еще некоторые европейские страны.

«Различная дипломатическая реакция западных держав подчеркнула разногласия о том, как поступить с российским лидером более чем через два года после того, как он начал полномасштабное вторжение в Украину», – отметили авторы статьи.

Какие западные страны уже подтвердили бойкот «инаугурации» Путина:

– Соединенные Штаты Америки;

– Великобритания;

– Канада;

– Германия;

– Литва.

Также на церемонию не приедет посол Евросоюза в России, что соответствует позиции большинства государств-членов блока.

Высокопоставленный представитель Кремля заявил, что главы всех иностранных дипломатических миссий в Москве были приглашены на «инаугурацию».