ВСУ уничтожили «лучший экипаж лучшего Су-34» РФ 13 7.05.2024, 8:02

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Самолет сбрасывал КАБы на Украину.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 российских оккупационных войск, о потере которого 6 мая сообщили в РФ, перед катастрофой выполнял боевое задание в районе населенного пункта Валуйки в Белгородской области РФ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Досье Шпиона», который ведет сотрудник одной из спецслужб. Как говорится в сообщении, экипаж не успел катапультироваться.

Погибли российские летчики-оккупанты Евгений Кузнецов и Владимир Стрелков.

Борт принадлежал 47-му бомбардировочному авиационному полку 105-й смешанной авиационной дивизии ВКС РФ (а/э «Балтимор», Воронеж).

«Истребитель выполнял боевое задание в районе н.п. Валуйки, Белгородской области. Экипаж не успел катапультироваться», – сказано в сообщении.

Российские СМИ пишут, что вместе с бомбардировщиком также погиб «лучший экипаж» в РФ: «Сегодня на этом борту погиб лучший экипаж лучшего Су-34. Это Володя и Женя. Этот экипаж был опытным, подготовленным, взлетным, боевым».

Напомним, что российский канал Fighterbomber, который первым написал о катастрофе Су-34, заявил, что экипаж бомбардировщика погиб в бою. Борт летал под номером «21».

Как известно, Су-34 россияне сконструировали для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражению воздушных целей противника. Именно из таких самолетов российские оккупанты запускают КАБы по территории Украины.