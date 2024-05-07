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В Смоленске раздались взрывы и загорелся кирпичный завод

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  • 7.05.2024, 7:51
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В Смоленске раздались взрывы и загорелся кирпичный завод

Предприятие охватил масштабный пожар.

Вечером в понедельник, 6 мая, в российском городе Смоленск вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе. По словам местных жителей, перед этим они слышали два взрыва.

Об этом сообщили российские СМИ и МЧС, передает obozrevatel.com.

Возгорание произошло в цеху по производству кирпича на территории завода, огонь охватил 1500 квадратных метров помещения.

Пожар начался около 20:00. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра, вскоре частично обрушилась кровля здания.

«Точной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы. Сотрудники МЧС развернули штаб на улице Лавочкина», – писали СМИ РФ.

В ликвидации пожара были задействованы 50 специалистов и 14 единиц техники МЧС.

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