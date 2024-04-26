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Футбольные лузеры

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 26.04.2024, 20:57
Футбольные лузеры

Когда же они сгинут со своих постов?

Смехотворную способность спать на потолке, накрывшись одеялом, явило руководство Российского футбольного союза.

Глава союза Александр Дюков сообщил, что планируется организация коммерческого турнира с участием сборной России, выкинутой из-за путинского 24 февраля из мира футбола.

Правда, Дюков сказал, что речь идёт о 2025 или 2026 годах. Это так же, как у Путина-Борисова с «освоением космоса» - где-то там, за горизонтом.

И соперники планируются из Южной Америки, Азии и Африки.

Скажем так, как мы поняли эту новость: российское начальство, выкинув Россию из мира футбола, собирается теперь за счет российских граждан подкупать сборные из небогатых стран «третьего мира», чтобы создавать у российских граждан впечатление, что «мы прорвали футбольные санкции».

Тошнит от ваших убогих движений, начальнички. Когда же вы все сгинете со своих постов, политические и футбольные лузеры?

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