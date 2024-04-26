Футбольные лузеры Telegram-канал «СерпомПо»

26.04.2024, 20:57

Когда же они сгинут со своих постов?

Смехотворную способность спать на потолке, накрывшись одеялом, явило руководство Российского футбольного союза.

Глава союза Александр Дюков сообщил, что планируется организация коммерческого турнира с участием сборной России, выкинутой из-за путинского 24 февраля из мира футбола.

Правда, Дюков сказал, что речь идёт о 2025 или 2026 годах. Это так же, как у Путина-Борисова с «освоением космоса» - где-то там, за горизонтом.

И соперники планируются из Южной Америки, Азии и Африки.

Скажем так, как мы поняли эту новость: российское начальство, выкинув Россию из мира футбола, собирается теперь за счет российских граждан подкупать сборные из небогатых стран «третьего мира», чтобы создавать у российских граждан впечатление, что «мы прорвали футбольные санкции».

Тошнит от ваших убогих движений, начальнички. Когда же вы все сгинете со своих постов, политические и футбольные лузеры?

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