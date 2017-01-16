Кто написал жалобу на работницу метро за обращение по-белорусски? 40 16.01.2017, 16:38

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(обновлено) Приехавшая в Беларусь из Ташкента работница минского метро сама выучила язык Скорины и Купалы.

Об инциденте, который случился в метро Минска написал в Facebook активист Дмитрий Дашкевич. По его словам, россиянин, который приехал в Беларусь «по своим делам», написал на работницу метро жалобу за использование белорусского языка.

«На входе в ст. метро Купаловскую/Октябрьскую работает черноволосая дама из Ташкента. Переехав много лет назад в Беларусь, она как-то заинтересовалась белорусской историей и языком. В то время, когда сами белорусы говорят «мне проще по-русски», женщина из Ташкента перешла на язык Скорины и Купалы и в переходах приветствует пассажиров по-белорусски», — написал он.

«Призываю всех неравнодушных приходить в переход, ведущий к ст. метро Купаловская и Октябрьская, просить книгу жалоб и предложений и писать благодарность сотрудникам метрополитена за использование белорусского языка», — предложил Дашкевич.

Он также опубликовал фотографию женщины, чтобы белорусы при случае могли поблагодарить ее лично.

Как пишет nn.by, жалобу написал некто Савицкий Антон Геннадьевич. В качестве контактного номера этот «Антон» оставил российский номер другого человека, который никаких Антонов не знает.

«Свои требования в ходе досмотра личных вещей Людмила Майстренко предъявляет только на белорусском языке, — пишет в жалобе этот «Антон Савицкий». — Я попросил повторить просьбу на русском языке, она ответила, что, если я в Беларуси, обязан изъясняться на белорусском. Считаю это навязыванием».

Как пояснила журналистам сама Людмила, она считает такую жалобу просто бредом и признаком низкого воспитания, ибо нельзя представить, что в Германии на сотрудника берлинского метрополитена составили бы жалобу на основании «навязывания» немецкого языка.

«Сегодня белорусам язык будут запрещать, а завтра что?» — эмоционально сказала женщина.

Интересный факт, что сама женщина родилась в Узбекистане, но белорусский язык выучила, когда переехала в Беларусь.

«Я не знала язык, но, когда начала работать в метро, сложилась обратная жалобе ситуация — пассажиры сетовали, что в метро объявления по-белорусски, а сотрудники не говорят. Не раз и не два слышала такую претензию. И от старых, и от молодых. Поэтому решила выучить язык, чтобы хватало для работы», — сказала женщина.