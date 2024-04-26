В НАН Беларуси рассказали, есть ли мутанты в зоне отчуждения 3 26.04.2024, 12:52

1,680

Популяции некоторых животных резко увеличились.

После аварии на ЧАЭС люди покинули опасные территории, но животные остались. Они резко увеличили популяцию, включая редких, занесенных в Красную книгу Беларуси, рассказали ученые НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам.

После катастрофы на ЧАЭС люди покинули опасную для проживания территорию. Площадь так называемой зоны отчуждения составляет 1,7 тысячи километров.

После того как эти территории покинул человек, биоразнообразие там увеличилось. Только растений там насчитывается более 1200 видов, 18 из которых занесены в Международную Красную книгу.

Но еще более интересен мир пернатых и животных.

По словам заведующего сектором мониторинга и кадастра животного мира НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Дмитрия Журавлева, который часто бывает в экспедициях в зоне отчуждения, сегодня там настоящее царство птиц. Если раньше там обитало порядка 200 видов пернатых, то сегодня уже 238.

— Например, увеличилась популяция птиц, которые не любят соседство с человеком. Это многие виды орлов: большой подорлик, малый подорлик, орлан-белохвост, черный аист. Появился филин, который долго, почти 20 лет, присматривался к этой территории, — отметил ученый.

Вместе с тем некоторые виды птиц практически полностью исчезли. Особенно те, которые привыкли к соседству с человеком.

— Это галка, которых мы массово видим в городах, полностью исчезла с этой территории. Точно так же можно сказать и по белому аисту, который зависел от человека, например, добывал пропитание на обрабатываемых полях, — сказал Журавлев.

Царство хищников

Старший научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Павел Велигуров рассказал, что на территории, на которую доступ человека ограничен или запрещен, животные процветают.

— В конце 90-х годов в нашу часть зоны заселили в экспериментальных целях зубра, и он в первые годы приживался с трудом, поскольку как раз на радиацию списывают этапы адаптации. Первое время численность практически не росла. Потом вроде как все восстановилось, и нормально для вида процесс развития пошел. Сейчас в нашей части зоны больше 100 особей зубра обитают, — сказал ученый.

Есть там и уникальный вид — лошадь Пржевальского, которая находится на грани исчезновения. Насчитывается порядка 50 особей. По численности это пятая в мире вольно живущая популяция.

По словам ученого, на территории развелось много волков, которых можно достаточно часто увидеть во время экспедиций.

— Появился в Чернобыльской зоне еще медведь. Мы предполагали, что он пришел из Брянщины через украинскую часть зоны и попал к нам в фотоловушку. Было зафиксировано две особи, довольно многочисленна рысь, — отметил Велигуров.

Плотность зверя, в том числе косуль и лосей, в зоне отчуждения в несколько раз выше, чем по республике. Но, как отметил ученый, эту территорию нельзя назвать охотничьим эльдорадо.

— Были эксперименты по попытке организовать охотничье хозяйство в Полесском экологическом заповеднике. Правда, был один большой нюанс, который не позволяет это делать. Практически все добытые животные по уровню загрязнения радиации можно было приравнять к твердым радиоактивным отходам. Для понимания — это добытое животное нельзя даже в мусорку выбросить, его надо утилизировать как твердые радиоактивные отходы, — пояснил ученый.

Также ученый ответил на вопрос, есть ли в зоне отчуждения животные-мутанты.

— Нет, в зоне мы мутантов не встречали, поскольку те мутации, которые обычно происходят под воздействием радиационного излучения, они настолько фатальные, что животное просто не то, что родиться не может, оно может умереть прямо в утробе матери, — рассказал Велигуров.