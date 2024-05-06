Украина уже получила от союзников обещанные ракеты для систем Patriot 6.05.2024, 20:16

Об этом сообщило минобороны Испании.

Украина уже получила ракеты к ПВО Patriot, которые были отправлены Испанией и другими западными союзниками, пишет 6 мая El Mundo, ссылаясь на заявление министра обороны Испании Маргариты Роблес.

Министр сделала это заявление во время своего визита в Сарагосу (Испания), где проходят подготовку украинские бойцы.

Министр подчеркнула, что «Украина – это страна, испытавшая вторжение со стороны [президента страны-оккупанта РФ Владимира] Путина, совершающего массовые убийства».

Роблес отметила, что поставленные союзниками ракеты предназначены для обороны. По ее словам, «должно быть очень четко понятно», что они предназначены для защиты Украины от российских атак, чтобы защитить себя от нападений, которым она подвергается со стороны России.

Она не озвучила число ракет для ЗРК Patriot, которые получила Украина.

26 апреля глава минобороны Испании обещала, что ее страна поставит Украине ракеты для Patriot и другую военную помощь.