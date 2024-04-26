Два польских танка Twardy на службе ВСУ выдержали семь ударов из ПТРК 26.04.2024, 13:03

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Фото: 22 отдельная механизированная бригада | PT-91 Twardy

Видеофакт.

Польша передала Украине сотни танков Т-72 и модернизированные PT-91 Twardy. Оккупанты опубликовали видео, как две машины выдержали удары 6-7 противотанковых управляемых ракет, но так и не были уничтожены. Видео продублировали в украинских телеграм-каналах, передает «Фокус».

На одном из направлений российские войска атаковали два украинских танка PT-91 Twardy. Их атаковали с помощью противотанковых управляемых ракет. Как пишут оккупанты, было нанесено 6-7 ударов ПТРК, в том числе из ПТРК «Корнет». Он является самой современной разработкой в составе российской армии.

Несмотря на многочисленные поражения на видео заметно, что танки не были уничтожены, боекомплект не сдетонировал, но машины все же были обездвижены. Однако экипажи выжили и смогли покинуть подбитую технику. Это есть в видео самих оккупантов.

Стоит отметить, что PT-91 Twardy — это польская глубокая модернизация танка Т-72М1. Он получил новую динамическую защиту ERAWA, которую разработал Военный институт вооруженных технологий Польши. Динамическая защита должна защищать:

на 93% от ПГ-7;

на 84% от ПТРК «Конкурс»;

на 94% от 125-мм боеприпаса БК-14М.

Также благодаря удачно выбранному размеру контейнера с ДЗ танк имеет меньше незащищенных зон, если сравнивать с советским «Контакт-1» или «Контакт-5».