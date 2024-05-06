В России наградили медалью осужденного за педофилию режиссера «Ералаша» 3 6.05.2024, 12:59

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Илья Белостоцкий

И освободили от наказания.

Россиянина Илью Белостоцкого, экс-режиссера «Ералаша», приговоренного к 6,5 года колонии за развратные действия в отношении подростка, освободили от наказания. Его судимость была снята из-за участия в войне против Украины.

Об этом он сам сообщил в комментарии изданию MSK1.RU.

В ноябре 2023 года Белостоцкий, находясь в колонии, заключил контракт с Минобороны РФ — он отправился в Украину служить медиком в штурмовом отряде оккупантов.

По словам Белостоцкого, за участие в боевых действиях он получил медаль «За спасение погибавших». Также он заявил, что освобожден от наказания.