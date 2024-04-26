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Чемпион-кикбоксер из Полоцка ударил омоновца так, что у того слетел берет

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  • 26.04.2024, 13:11
  • 1,816
Чемпион-кикбоксер из Полоцка ударил омоновца так, что у того слетел берет
Ипполит Служенко на фото слева. Фото: t.me/vitebsk_info

Что ему за это было.

Полоцкого чемпиона-кикбоксера Ипполита Служенко судили за насилие в отношении сотрудника милиции и хулиганство. Детали уголовного дела можно узнать из приговора, который был опубликован в Банке судебных решений. Внимание на документ обратил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

3 января этого года ночью Ипполит Служенко в состоянии опьянения повздорил с незнакомым парнем недалеко от местного бара.

На драку прибыли силовики. Служенко нанес удар кулаком одному из прибежавших омоновцев, так что у того слетел берет. Как указано в приговоре суда, силовик получил «ссадину слизистой оболочки левой щеки с кровоизлиянием». Травму отнесли к категории телесных повреждений, «не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья».

Парня скрутили и отправили в изолятор временного содержания, а позже возбудили в отношении него уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции и хулиганство.

Суд над кикбоксером прошел в первой половине апреля. Его признали виновным по всем статьям и назначили два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

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