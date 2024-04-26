Как Шарангович шел к рекорду белорусов в НХЛ 26.04.2024, 13:42

Егор Шарангович

Помощь 20 ассистентов, любимые вратари и 5 лучших шайб.

В «регулярке» НХЛ-2023/24 были переписаны бомбардирские достижения для белорусских хоккеистов, пишет «Трибуна». Новый ориентир по шайбам и очкам за сезон – Егор Шарангович из «Калгари», который, правда, не попал в плей-офф.

Всего Шарангович забросил за сезон 31 шайбу. А что интересного было в процессе? Посмотрели и рассказываем вам.

Шарангович провел все 82 матча «регулярки», но отличился только в 25 из них. Один раз игрок отметился хет-триком (против «Аризоны»), четыре раза дублями (досталось «Вегасу», «Оттаве», «Питтсбургу» и «Тампе»), а еще в 20 случаях забрасывал по одной шайбе.

Из первых 10 шайб сезона Шарангович только две забросил в домашних матчах «Калгари». Но потом ситуация выровнялась, в итоге дома хоккеист провел 13 голевых матчей с 15 шайбами, а в гостях – 12 голевых встреч с 16 результативными бросками.

Первые шесть шайб Шарангович как будто собирал коллекцию вратарей со всего мира – от него пропускали последовательно канадец Джеймс Раймер, немец Филипп Грубауэр, россиянин Илья Сорокин, финн Юусе Сарос, американец Джейк Оттинджер и чех Витек Ванечек. Седьмого кипера в этом списке тоже можно было занести в продолжение ряда – россиянин Александр Георгиев родился в Болгарии. Без таких допущений в итоге получаем, что Шарангович забрасывал киперам из восьми стран (Швеция и Дания плюсом к выше перечисленным). Больше всего пострадали канадские киперы – 14 раз. Потом идут российские (5) и финские (4).

Всего от Шаранговича пропустили 23 голкипера из 20 клубов (пустые ворота форвард не поражал). Самыми удобными оказались россиянин Андрей Василевский из «Тампы», который пропустил три шайбы, и канадец Коннор Ингрем из «Аризоны» – ему белорус отгрузил четыре. Ингрем поучаствовал и в единственном матче, в котором Шарангович забросил сразу двум вратарям – кипер вышел на замену чеху Карелу Веймелке, который успел получить от белорусского форварда одну шайбу, и сам пустил еще две.

Из 31 шайбы Шарангович всего три забросил в первом периоде. Дальше было интереснее: во втором хоккеист отметился 14 точными бросками, в третьем – 13, еще одна шайба пришлась на овертайм.

В протоколах могло быть и больше шайб Шаранговича – трижды (при четырех попытках) он отличался точными бросками в сериях буллитов. Однако всякий раз ни один из его партнеров не был успешен – и серии забирали соперники.

Четырежды Шарангович забрасывал победные шайбы – в матчах с «Тампой», «Аризоной», «Лос-Анджелесом» и «Питтсбургом». А вообще из 25 матчей с голами белорусского хоккеиста «Калгари» выиграл 13 – 12 в основное время и один в овертайме. Из 12 поражений при шайбах Шаранговича девять пришлись на стандартные матчи, одно на овертайм и два на буллиты (которые, напомним, сам хоккеист забрасывал).

22 из 31 своих шайб Шарангович забросил в равных составах. Еще шесть пришлись на большинство, а три – на меньшинство.

Непостоянность места Шаранговича в звеньях и его выходы как в большинстве, так и в меньшинстве привели к тому, что на 31 шайбу пришлось сразу 20 ассистентов. Больше всего помогали швед Элиас Линдхольм (11 передач, из которых 5 первых и 6 вторых), канадец Джонатан Юбердо (8, 5 и 3) и еще один игрок из Канады Назем Кадри (5, 3 и 2). При этом три шайбы Шарангович забросил без передач.

В семи матчах с голами Шаранговича он также отдавал голевые передачи: в пяти случаях по одной, в двух – по две.

Самая долгая серия Шаранговича с шайбами – пять матчей подряд: в декабре 2023-го он последовательно забрасывал «Нью-Джерси», «Колорадо», «Вегасу» (дважды), «Миннесоте» и «Тампе».

Все шайбы Шаранговича за сезон в одном видео можно посмотреть по ссылке . Мы же выделим субъективный топ-5.

22 ноября канадец Тайсон Бэрри из «Нэшвилла» ошибся на чужой синей линии – Шарангович подхватил шайбу, укатил к чужим воротам и четко реализовал момент (отметка 9:25).

16 декабря Шарангович классным кистевым в одно касание прошил Василевского из «Тампы». Эта шайба оказалась победной для «Калгари» (отметка 4:45).

11 января против «Аризоны» Юбердо и Линдхольм устроили карусель в большинстве и вывели Шаранговича на хлесткий бросок в пустой угол. Красивая комбинация позволила форварду оформить хет-трик (отметка 8:46).

Победная шайба 27 февраля против «Лос-Анджелеса» – один из примеров того самого удивительного для многих вратарей НХЛ броска Шаранговича, о котором кипер «Калгари» Даниэль Владар шутил, что в Беларуси, видимо, не было «нормальных клюшек» (отметка 8:35).

И еще один классный «вантаймер» Шаранговича – из матча с «Эдмонтоном» 6 апреля (отметка 4:08).

Бонусом – самый легкий гол Шаранговича: ему 10 марта подарил шайбу датский вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен (отметка 8:20).