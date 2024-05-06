В ожидании переворота 2 Александр Немец

6.05.2024, 14:42

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Эта задача будет потруднее стабилизации на фронте.

Сейчас, в первые дни мая, все более просматривается новая ситуация на фронте.

Продвижение России становится все незначительнее. Видимо, оно скоро совсем остановится, и это неудивительно: ВСУ с каждым днем получают все больше фронтовых FPV дронов, артиллерийских снарядов (хотя нынешнее соотношение — 2500 снарядов в сутки у ВСУ против 10 000 снарядов в сутки у РФ — не радует), снарядов для HIMARS и других РСЗО...

Вскоре ВСУ получат различное «тяжелое оружие» с Запада, которое стабилизирует ситуацию на фронте.

Но главное (я так считаю), ВСУ/СБУ наращивают удары по тылам, включая глубокие тылы России. Производство украинских «дальних дронов» сейчас явно превысило 50 штук в сутки. Эти дроны, вместе с американскими и британскими дальнобойными ракетами, в первые дни мая успешно били по российским НПЗ, нефтебазам, электроподстанциям, железным дорогам (!), военным аэродромам в самой РФ и в оккупированных районах Украины.

Я представляю себе, что к концу июня ВСУ/СБУ будут расходовать в сутки до 3000 фронтовых FPV дронов, до 150 дальних дронов, до 5000 артиллерийских снарядов, до 10 ракет радиусом до 300 км. Ничего невозможного! В таком случае произойдет надежная стабилизация на фронте и, одновременно, постепенное разрушение военно-транспортной, военно-промышленной и чисто военной инфраструктуры в европейской части РФ. Или по крайней мере в половине европейской части РФ.

И это не «влажные мечты», это реальность, часть элементов которой мы видим уже сейчас. Конечно, это еще не будет Победа, но это, повторяю, будет надежная стабилизация с нарастающим преимуществом украинской стороны.

А как же Победа? Для нее нужен верхушечный (дворцовый) переворот в Москве, с устранением Путина и Патрушева, с последующим преобразованием РФ в РК (Российская Конфедерация), выводом войск РФ на рубеж 1991 года и возможным выходом из РК ряда регионов.

Эта задача будет потруднее стабилизации на фронте. Но, думаю, Пекин (точнее, многочисленные агенты Пекина в Москве) с ней справится. Я не оговорился, именно Пекин.

Вспомним, что произошло в Казахстане (Астане, Алматы, других главных городах) в январе 2022 года, всего за месяц-полтора до начала Войны. Да, погибли сотни людей. А все же это был чисто верхушечный переворот, в результате которого сгинул (со своим кланом) Назарбаев, бюрократ еще «советского извода», и пришел к власти (со своим кланом) Токаев, бюрократ нового поколения.

Самое главное, Токаев (прошедший курс обучения в одном из университетов Пекина и владеющий китайским языком) стал наместником Китая в Казахстане. В отличие от Назарбаева, который поглядывал в сторону Москвы и Стамбула.

Зачем Пекин это сделал? В Пекине прекрасно знали, что в конце февраля начнется Война (в Пекине точно знают все, что делается в РФ, и все планы Москвы). И в Пекине заранее приняли меры — обеспечили себе надежный контроль над «российским подбрюшьем», т.е. Казахстаном и другими республиками Центральной Азии.

Есть ли у меня надежные доказательства, что все было именно так? Есть, но я их пока не привожу. Теперь в Госдуре могут сколько угодно хрюкать и квакать, что «Казахстан будет следующим» (следующей жертвой агрессии РФ). Не будет — Пекин не позволит.

Одним словом, механизм верхушечных переворотов внутри бывшего СССР (с помощью многочисленных местных агентов разного уровня) Пекин разработал и отработал.

Теперь вопрос: зачем Пекин (с высокой степенью вероятности) станет это делать в Москве? Потому что обстоятельства этого срочно требуют.

В середине февраля 2022 года, во время последнего визита Путина в Пекин, очевидно, все было обговорено. Предполагалось, что вторжение РФ в Украину займет не больше двух недель и уж точно меньше месяца. Так пообещал Путин, и Си Цзиньпин сделал вид, что поверил (я не собираюсь оправдывать ни Си Цзиньпина, ни Байдена и Трампа со всеми их пакостными проделками). Но Си потребовал (и потом не раз повторял), чтобы Путин ни в коем случае не использовал ядерного оружия.

А в реальности вышло... мы знаем, что вышло. За два года Китай вдвое расширил торговлю с РФ и странами Центральной Азии (и очень расширил свое влияние в этих странах). Это для Китая стало большим плюсом. Нужно же было как-то компенсировать вынужденное снижение торговли с США и Японией.

Одновременно Китай стал гораздо больше платить за углеводороды и прочее сырье (из стран «Третьего Мира» вне РФ) в результате мировой дестабилизации после начала Войны. Это был большой минус.

А теперь США (и частично Европа) требуют от Китая прекратить военно-техническую поддержку РФ и угрожают финансовыми санкциями. И это для Китая большой минус, явно перекрывающий все «российские плюсы». Может быть, Си Цзиньпин сумеет «уговорить Путина закончить Войну» на приемлемых для Украины и Запада условиях? Трезвомыслящие руководители Китая прекрасно знают, что это не получится. Остается верхушечный переворот.

Вчера, 5 мая, Си Цзиньпин начал обсуждать с Макроном и другими европейскими лидерами вопросы торговли и окончания Войны. Обсуждается ли при этом ключевой вопрос, кому что достанется после окончания Войны? Я не сомневаюсь, что высокие стороны решают, «кому вершки, а кому корешки», иначе говоря, кому что отойдет от нынешней РФ и нахапанных ей анклавов. Скоро узнаем.

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму (и Хамасу)!

Александр Немец, kasparov.ru