закрыть
6 мая 2024, понедельник, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ожидании переворота

2
  • Александр Немец
  • 6.05.2024, 14:42
  • 6,006
В ожидании переворота

Эта задача будет потруднее стабилизации на фронте.

Сейчас, в первые дни мая, все более просматривается новая ситуация на фронте.

Продвижение России становится все незначительнее. Видимо, оно скоро совсем остановится, и это неудивительно: ВСУ с каждым днем получают все больше фронтовых FPV дронов, артиллерийских снарядов (хотя нынешнее соотношение — 2500 снарядов в сутки у ВСУ против 10 000 снарядов в сутки у РФ — не радует), снарядов для HIMARS и других РСЗО...

Вскоре ВСУ получат различное «тяжелое оружие» с Запада, которое стабилизирует ситуацию на фронте.

Но главное (я так считаю), ВСУ/СБУ наращивают удары по тылам, включая глубокие тылы России. Производство украинских «дальних дронов» сейчас явно превысило 50 штук в сутки. Эти дроны, вместе с американскими и британскими дальнобойными ракетами, в первые дни мая успешно били по российским НПЗ, нефтебазам, электроподстанциям, железным дорогам (!), военным аэродромам в самой РФ и в оккупированных районах Украины.

Я представляю себе, что к концу июня ВСУ/СБУ будут расходовать в сутки до 3000 фронтовых FPV дронов, до 150 дальних дронов, до 5000 артиллерийских снарядов, до 10 ракет радиусом до 300 км. Ничего невозможного! В таком случае произойдет надежная стабилизация на фронте и, одновременно, постепенное разрушение военно-транспортной, военно-промышленной и чисто военной инфраструктуры в европейской части РФ. Или по крайней мере в половине европейской части РФ.

И это не «влажные мечты», это реальность, часть элементов которой мы видим уже сейчас. Конечно, это еще не будет Победа, но это, повторяю, будет надежная стабилизация с нарастающим преимуществом украинской стороны.

А как же Победа? Для нее нужен верхушечный (дворцовый) переворот в Москве, с устранением Путина и Патрушева, с последующим преобразованием РФ в РК (Российская Конфедерация), выводом войск РФ на рубеж 1991 года и возможным выходом из РК ряда регионов.

Эта задача будет потруднее стабилизации на фронте. Но, думаю, Пекин (точнее, многочисленные агенты Пекина в Москве) с ней справится. Я не оговорился, именно Пекин.

Вспомним, что произошло в Казахстане (Астане, Алматы, других главных городах) в январе 2022 года, всего за месяц-полтора до начала Войны. Да, погибли сотни людей. А все же это был чисто верхушечный переворот, в результате которого сгинул (со своим кланом) Назарбаев, бюрократ еще «советского извода», и пришел к власти (со своим кланом) Токаев, бюрократ нового поколения.

Самое главное, Токаев (прошедший курс обучения в одном из университетов Пекина и владеющий китайским языком) стал наместником Китая в Казахстане. В отличие от Назарбаева, который поглядывал в сторону Москвы и Стамбула.

Зачем Пекин это сделал? В Пекине прекрасно знали, что в конце февраля начнется Война (в Пекине точно знают все, что делается в РФ, и все планы Москвы). И в Пекине заранее приняли меры — обеспечили себе надежный контроль над «российским подбрюшьем», т.е. Казахстаном и другими республиками Центральной Азии.

Есть ли у меня надежные доказательства, что все было именно так? Есть, но я их пока не привожу. Теперь в Госдуре могут сколько угодно хрюкать и квакать, что «Казахстан будет следующим» (следующей жертвой агрессии РФ). Не будет — Пекин не позволит.

Одним словом, механизм верхушечных переворотов внутри бывшего СССР (с помощью многочисленных местных агентов разного уровня) Пекин разработал и отработал.

Теперь вопрос: зачем Пекин (с высокой степенью вероятности) станет это делать в Москве? Потому что обстоятельства этого срочно требуют.

В середине февраля 2022 года, во время последнего визита Путина в Пекин, очевидно, все было обговорено. Предполагалось, что вторжение РФ в Украину займет не больше двух недель и уж точно меньше месяца. Так пообещал Путин, и Си Цзиньпин сделал вид, что поверил (я не собираюсь оправдывать ни Си Цзиньпина, ни Байдена и Трампа со всеми их пакостными проделками). Но Си потребовал (и потом не раз повторял), чтобы Путин ни в коем случае не использовал ядерного оружия.

А в реальности вышло... мы знаем, что вышло. За два года Китай вдвое расширил торговлю с РФ и странами Центральной Азии (и очень расширил свое влияние в этих странах). Это для Китая стало большим плюсом. Нужно же было как-то компенсировать вынужденное снижение торговли с США и Японией.

Одновременно Китай стал гораздо больше платить за углеводороды и прочее сырье (из стран «Третьего Мира» вне РФ) в результате мировой дестабилизации после начала Войны. Это был большой минус.

А теперь США (и частично Европа) требуют от Китая прекратить военно-техническую поддержку РФ и угрожают финансовыми санкциями. И это для Китая большой минус, явно перекрывающий все «российские плюсы». Может быть, Си Цзиньпин сумеет «уговорить Путина закончить Войну» на приемлемых для Украины и Запада условиях? Трезвомыслящие руководители Китая прекрасно знают, что это не получится. Остается верхушечный переворот.

Вчера, 5 мая, Си Цзиньпин начал обсуждать с Макроном и другими европейскими лидерами вопросы торговли и окончания Войны. Обсуждается ли при этом ключевой вопрос, кому что достанется после окончания Войны? Я не сомневаюсь, что высокие стороны решают, «кому вершки, а кому корешки», иначе говоря, кому что отойдет от нынешней РФ и нахапанных ей анклавов. Скоро узнаем.

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму (и Хамасу)!

Александр Немец, kasparov.ru

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс