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Бык напал на стажера пастуха в Могилевской области

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  • 6.05.2024, 14:38
  • 3,340
Бык напал на стажера пастуха в Могилевской области
иллюстративное фото

Мужчину доставили в больницу.

69-летнего жителя Могилевского района доставили в больницу в бессознательном состоянии. Инцидент произошел поздно вечером 3 мая.

Работники сельхозпредприятия, которые его привезли, рассказали, что травмы мужчина получил в результате нападения быка.

Следственно-оперативная группа обнаружила, что пожилой сельчанин не был трудоустроен. На ферме он всего второй день был в качестве стажера пастуха.

Проводится проверка обстоятельства инцидента.

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