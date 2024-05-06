Бык напал на стажера пастуха в Могилевской области

Бык напал на стажера пастуха в Могилевской области14
- 6.05.2024, 14:38
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Мужчину доставили в больницу.
69-летнего жителя Могилевского района доставили в больницу в бессознательном состоянии. Инцидент произошел поздно вечером 3 мая.
Работники сельхозпредприятия, которые его привезли, рассказали, что травмы мужчина получил в результате нападения быка.
Следственно-оперативная группа обнаружила, что пожилой сельчанин не был трудоустроен. На ферме он всего второй день был в качестве стажера пастуха.
Проводится проверка обстоятельства инцидента.