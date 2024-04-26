General Motors показали недорогой премиальный электрокар с запасом хода 700 км 26.04.2024, 13:05

Buick Electra L — роскошная модель Е-класса с элегантным обтекаемым дизайном.

General Motors привезли на автошоу в Пекине новый Buick Electra L. Премиальный электромобиль вскоре поступит в производство в Китае. О нем рассказали на сайте Carscoops.

Электромобиль Buick Electra L — роскошная модель Е-класса с элегантным обтекаемым дизайном. Презентовали седан и универсал повышенной проходимости LT с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом.

Оба варианта Buick Electra L достигают 5 м в длину при колесной базе в 3 м. У них длинный капот, выраженный «нос», аркообразная крыша и стильные тоненькие фары и фонари с диодной оптикой.

Салон Buick Electra L отделан искусственной замшей, полученной путем вторичной переработки. На передней панели установлен большой дисплей. В салоне четыре отдельных кресла, разделенных высокими консолями. Интересно, что у задних пассажиров есть специальная ниша для чайного набора.

Новый Buick Electra L построен на платформе GM Ultium и оснащен 347-сильным электромотором на задней оси. Заявленный запас хода составляет 700 км. Универсал Electra LT имеет пневмоподвеску, которая позволяет увеличить клиренс на 40 мм.

Цена авто пока не объявлена, однако она будет относительно невысокой, ведь электромобили линейки Buick Electra дешевле премиальных моделей других брендов и стоят от $30 000.