Поднялся огненный «гриб»: украинские пограничники попали прямо в блиндаж оккупантов 26.04.2024, 13:17

Сдетонировал склад БК.

Украинские пограничники-артиллеристы из бригады «Месть» показали, как они умело отработали по вражеским позициям.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

Защитники попали в блиндаж оккупантов и состав боеприпасов с помощью 105-мм пушки M101.

На видео заметно, как над местом поражения поднялся огненный «гриб».

«Пограничники-артиллеристы бригады «Месть» точным попаданием из 105-мм пушки M101 попали прямо в блиндаж оккупантов и состав БК», – сообщили в Госпогранслужбе.