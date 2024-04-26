Поднялся огненный «гриб»: украинские пограничники попали прямо в блиндаж оккупантов
- 26.04.2024, 13:17
Сдетонировал склад БК.
Украинские пограничники-артиллеристы из бригады «Месть» показали, как они умело отработали по вражеским позициям.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.
Защитники попали в блиндаж оккупантов и состав боеприпасов с помощью 105-мм пушки M101.
На видео заметно, как над местом поражения поднялся огненный «гриб».
«Пограничники-артиллеристы бригады «Месть» точным попаданием из 105-мм пушки M101 попали прямо в блиндаж оккупантов и состав БК», – сообщили в Госпогранслужбе.