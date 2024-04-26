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Поднялся огненный «гриб»: украинские пограничники попали прямо в блиндаж оккупантов

  • 26.04.2024, 13:17
Поднялся огненный «гриб»: украинские пограничники попали прямо в блиндаж оккупантов

Сдетонировал склад БК.

Украинские пограничники-артиллеристы из бригады «Месть» показали, как они умело отработали по вражеским позициям.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

Защитники попали в блиндаж оккупантов и состав боеприпасов с помощью 105-мм пушки M101.

На видео заметно, как над местом поражения поднялся огненный «гриб».

«Пограничники-артиллеристы бригады «Месть» точным попаданием из 105-мм пушки M101 попали прямо в блиндаж оккупантов и состав БК», – сообщили в Госпогранслужбе.

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