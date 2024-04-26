Politico: Европа может нанести жесткий удар по Китаю 7 26.04.2024, 13:45

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Подготовка к «войне» завершилась.

Евросоюз усиливает борьбу с несправедливой поддержкой Пекином компаний, как считает блок, которые подрывают европейских конкурентов. После многих лет наращивания усовершенствованного арсенала для торговой войны, Европа демонстрирует, что готова к жестким действиям против Китая, пишет Politico.

25 апреля следователи ЕС нагрянули в голландский и польский офисы компании Nuctech, производителя сканеров безопасности, по делу, которое касается одной из самых давних претензий Европы к Китаю – щедрых государственных субсидий, которые помогают китайским фирмам подрывать позиции европейских конкурентов. Рейд «подчеркивает дальнейшее ухудшение бизнес-среды в ЕС и посылает крайне негативный сигнал всем иностранным компаниям», заявила миссия Китая в ЕС.

Выбор времени для такого зажигательного наезда представляется важным в преддверии поездки Си Цзиньпина в Европу в следующем месяце – первой за последние пять лет, во время которой он посетит Францию, Сербию и Венгрию.

По словам журналистов, в течение многих лет Брюссель неоднократно использовал смягчающий тон в отношениях с Пекином, стремясь к бесперспективному диалогу о государственных субсидиях и избыточных мощностях в таких отраслях, как сталь, алюминий и зеленые технологии, вместо того, чтобы пойти на прямую конфронтацию и торговую войну.

«Теперь перчатки сняты – по мере того, как растет политический консенсус относительно того, что Европа должна защищать ключевые технологии... Ранее ЕС начал расследование государственной поддержки Китаем электромобилей. Теперь Брюссель продолжил расследование в отношении ветровых турбин и больничного оборудования, чтобы «восстановить баланс в партнерстве между ЕС и Китаем», – пишет издание.

Использование нового оружия

В статье говорится, что в течение большей части десятилетия Еврокомиссия разрабатывала более мощный арсенал средств торговой защиты, но большой вопрос всегда заключался в том, готов ли Брюссель их использовать, или же они в первую очередь были лишь средством сдерживания. В частности, речь идет о Международном инструменте закупок (впервые использован в деле о медицинских технологиях на этой неделе), который имеет целью принять меры против Китая, если он отстранит европейские компании от участия в государственных тендерах.

Старший аналитик по геоэкономике в Исследовательском институте «Адарга» Франческа Гиретти подчеркивает, что сейчас Еврокомиссия способна и хочет использовать указанный инструмент.

Послание к Вашингтону

Авторы подчеркивают, что более жесткая позиция Европы имеет как преимущества, так и опасности. С одной стороны, более жесткая позиция ЕС в отношении Китая – это оливковая ветвь для ястребиных союзников в США, которые часто были разочарованы мягким подходом Европы. Но это также означает, что Европа должна быть готова к контратаке со стороны Пекина и бурному периоду торгового конфликта.

США, безусловно, внимательно следят за новым игровым планом ЕС. Сразу после объявления на этой неделе о расследовании в отношении медицинских изделий торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что "с интересом" следит за развитием событий, отметив тесное сотрудничество между двумя сторонами в «определении и изучении путей преодоления нерыночной политики и практик, применяемых [Китаем]».

Расследование по субсидиям – не единственный признак усиления решимости Брюсселя бороться с Пекином более прямолинейно. Внутри ЕС также растет давление с требованием более реалистично противостоять масштабным инфраструктурным инвестиционным проектам Китая в рамках «Пояса и пути», где Пекин расширяет свое стратегическое влияние, помогая строить порты и дороги, соединяющие Азию с европейскими рынками.

Во внутреннем документе ЕК, полученном Politico, говорится о том, что теперь блок должен более серьезно сосредоточиться на создании плацдармов в ключевых стратегических горнодобывающих и энергетических интересах в Африке и Центральной Азии. В секторе одежды Брюссель также готовится к борьбе с влиянием на рынок китайского приложения Shein. Два сообщенных человека сказали изданию, что Брюссель близок к тому, чтобы в ближайшие дни признать Shein «очень большой онлайн-платформой», подвергнув ее дополнительной проверке в соответствии с законом блока о модерации контента.

Готовность к возмездию

Теперь вопрос заключается в том, где и как Пекин ответит. Каждый раз, когда Европа повышает ставки в торговле, Китай, как правило, имеет ответ. В различных противостояниях Китай доказал, что он является экспертом в натравливании стран друг на друга, угрожая, например, отдавать предпочтение самолетам Boeing, а не Airbus, или не покупать французское и испанское вино, указывают журналисты.

Андерс Анлид, председатель национального торгового совета Швеции заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы не допустить торговой войны с Китаем. Однако готовность усилить давление на Китай также появляется в то время, когда Европа переосмысливает свою зависимость от автократий после российского вторжения в Украину.