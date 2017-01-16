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Россельхознадзор не пропустил белорусское мясо

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  • 16.01.2017, 17:02
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Ведомство обнаружило в мясопродукции различные нарушения.

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз около 40 тонн белорусских мясных продуктов через пункт предварительного уведомления «Красная горка» в Смоленской области из-за нарушений правил транспортировки и сомнительных сопроводительных документов, сообщает interfax.by.

«Неудовлетворительное санитарное состояние транспортного средства стало причиной возврата отправителю более 19 тонн замороженного мяса птицы производства КСУП «Племптицезавод Беларуси», - сообщили в Россельхознадзоре.

Ведомство отмечает, что груз сопровождался ветеринарным сертификатом белорусской государственной ветеринарной службой от 14 января.

Кроме того, запрещен ввоз 20 тонн замороженных блоков жилованной говядины производства ОАО «Могилевский мясокомбинат». В ходе проверки выяснилось, что дата выработки, указанная на маркировочной этикетке, отсутствует в ветеринарном сертификате, выданном белорусской госветслужбой 13 января.


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