США начнут производство новых ядерных боеголовок 3 26.04.2024, 17:28

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Впервые за 40 лет.

Соединенные Штаты планируют разработать свою первую за четыре десятилетия новую ядерную боеголовку, известную как W93. Она будет использоваться в баллистических ракетах, развернутых на подлодках, и является частью более широкой программы модернизации ядерного арсенала США.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Боеголовка W93, которая будет предназначена для запуска с подлодок, является частью бюджета в 19,3 миллиарда долларов, запрошенного Национальным агентством по ядерной безопасности в 2025 году», — говорится в материале.

В настоящее время W93 находится на ранней стадии проектирования в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, а производство планируют начать в середине 2030-х годов.

Как отметили министр энергетики Дженнифер Гренхолм и администратор Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Груби, конструкция W93 будет основана на имеющихся технологиях, что позволит отказаться от проведения новых подземных испытаний ядерных взрывчатых веществ. Такой подход согласуется с приверженностью США мораторию на ядерные испытания, несмотря на то, что Сенат отклонил Договор о запрещении ядерных испытаний в 1999 году.

Внедрение W93 призвано укрепить ВМС США, опирающиеся сейчас на боеголовки W76 и W88.

«Новая боеголовка призвана снизить зависимость от устаревшей системы W76 и противостоять меняющимся угрозам безопасности со стороны противников», - сообщил источник.