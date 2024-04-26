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В Швейцарии поддержали план помощи Украине на $5,5 млрд

  • 26.04.2024, 16:52
В Швейцарии поддержали план помощи Украине на $5,5 млрд

Детали.

Комитет по безопасности верхней палаты парламента Швейцарии вечером 25 апреля поддержал план многолетней помощи Украине на 5 млрд швейцарских франков ($5,5 млрд). Об этом сообщает Reuters.

Данная инициатива была принята в рамках более широкого пакета, направленного на улучшение обороноспособности Швейцарии. Он предусматривает выделение 10,1 млрд швейцарских франков (более $11 млрд) дополнительных средств для армии вместе с суммой для поддержки Украины.

«Украинская часть» пакета предусматривает поддержку реконструкции и ремонта поврежденной инфраструктуры.

За проголосовали восемь членов комитета, против инициативы выступили пять парламентариев. Reuters отмечает, что противниками принятия этого пакета являются правые партии.

В заявлении парламента говорится, что многомиллиардный пакет был задуман как чрезвычайный вклад в обеспечение безопасности Швейцарии и «мира в Европе» из-за войны, которую Россия ведет против Украины.

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