«Видела, как деньги приумножаются» 6.05.2024, 20:15

Минчан обучили заработку на крипте и обули на 27 000 рублей.

Четыре жителя Минска попались на уловки мошенников и потеряли свыше 27 000 рублей. Все началось с предложений и последующего обучения заработку на криптовалюте, которое они получили через мессенджер. После регистрации к каждому приставили персонального менеджера, который убеждал в выгодности всего этого дела. Минчане до поры до времени переводили свои сбережения на указанные счета и видели, как рос их капитал, передает «Онлайнер».

Но когда они решили вывести свои деньги, то столкнулись с техническими проблемами. Им предложили сделать еще один перевод, чтобы «разблокировать» деньги. Потерпевшие отказались, а мошенники исчезли. В итоге люди потеряли более 27 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.