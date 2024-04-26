Представлен новый мощный соперник Tesla Model S от Huawei
- 26.04.2024, 17:55
Максимальная скорость ограничена на отметке 215 км/ч.
На автошоу в Пекине дебютировал новый Stelato S9. Электрический седан поступит в продажу с июля по цене от 300 000 до 500 000 юаней ($41 400 — 69 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Stelato — новый бренд авто, созданный совместно корпорациями Huawei и BAIC, а S9 — его первая модель. Она станет более доступным аналогом Tesla Model S и Mercedes EQE.
Stelato S9 — обтекаемый седан Е-класса с плавными формами, аркообразной крышей и большими пиксельными фарами. Вместо зеркал установлены камеры.
Размеры Huawei Stelato S9:
длина — 5160 мм;
ширина — 1987 мм;
высота — 1486 мм;
колесная база — 3050 мм;
масса — 2216 кг.
Салон Stelato S9 пока держат в секрете, известно лишь, что электрокар получит мультимедийную систему Huawei Harmony OS.
Китайский электромобиль Huawei Stelato S9 предложат в заднеприводной 309-сильной и полноприводной 524-сильной модификациях. Максимальная скорость ограничена на отметке 215 км/ч. Запас хода пока не раскрывают, однако известно, что он превышает 500 км.