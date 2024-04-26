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Украинский спецназ эффективно отработал по скоплению российской пехоты

  • 26.04.2024, 17:45
  • 1,074
Украинский спецназ эффективно отработал по скоплению российской пехоты

Оккупанты проводили ротацию.

Российские военные хотели провести ротацию на позициях на Запорожском направлении, но защитники Украины помешали этому.

Благодаря точным попаданиям нацгвардейцы нанесли урон врагу. Учитывая мощные взрывы, среди оккупантов много убитых и раненых.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале.

Он также обнародовал видео удара по враждебным позициям, снятое дроном.

«Когда работает «Омега», шансов на спасение у врага нет», – подчеркнули спецназовцы.

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