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Белорусский офицер: У многих коллег в телефонах контакты для сдачи в плен ВСУ

  • 7.05.2024, 14:36
  • 3,246
Белорусский офицер: У многих коллег в телефонах контакты для сдачи в плен ВСУ
иллюстративное фото

Есть признаки подготовки Беларуси к войне.

Режим Лукашенко обновил военную доктрину, разрешив вооруженным силам страны участвовать в боевых действиях на стороне «дружественных» государств.

К чему готовят белорусов? Об этом сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с белорусским офицером:

— Среди высших военных чинов и идеологов, думаю, так вопрос не стоит. Там действительно готовятся воевать на стороне России. Но это далеко не вся белорусская армия.

Высшие чины прошли советские и российские военные школы, там ведь с первого курса рассказывают о «врагах из НАТО». Это уже определенная система ценностей, мировоззрение.

У идеологов же это работа. Да и они не воюют, у них другое задание. Офицеры среднего звена, младший офицерский состав, эти люди явно никуда воевать не рвутся, не говоря уже о рядовых.

Стоит ли переживать из-за того, что как-то перекраивают эту «военную доктрину»? Я считаю, что волноваться нужно. Ведь идет методичная подготовка правовой базы для участия Беларуси в войне. Зачем из Конституции убирали пункт о безъядерном статусе нашей страны? Зачем проводятся все эти учения, создается тероборона, идет постоянная муштра, слухи о закрытии границы для военнообязанных, СМС-повестки.

Все это признаки подготовки к войне. Другой вопрос, что мы можем проскочить. Однако каждому белорусскому офицеру стоит задуматься, что он будет делать, если начнется война, сделать приготовления.

— Какие приготовления сделали лично вы?

— Заменил заканчивающийся паспорт, отложил деньги. Записаны контакты для сдачи в плен ВСУ (знаю, что эти данные есть в телефонах многих белорусских офицеров). Думаю, самое главное — быть готовым морально. Скажу, что у многих белорусских военных есть «тревожные чемоданчики».

— К чему нужно быть готовыми?

— Противостоять чужой воле, противиться выполнению преступных приказов. Есть много книг по противодействию психологическому давлению. Давление же в таких моментах колоссальное.

В таких случаях лучше действовать сообща. Я бы советовал в случае такого приказа сразу всем подразделением идти к офицеру и говорить, что вы отказываетесь выполнять приказ.

— Как вы считаете, будут ли закрывать границы для военнобязанных, о котором все чаще говорят в последнее время?

— Такие разговоры идут. И я склоняюсь к тому, что власти пойдут на такой шаг. Ведь это действие глобального характера. Легче всего опробовать закрытие границ именно на военнообязанных, а там подтягивать другие категории граждан, которые будут нужны.

Опять же, если перед вами остро стоит вопрос, чтобы не служить в белорусской армии — сделайте минимальные приготовления. Поменяйте паспорт, если он заканчивается, сделайте визу.

Думаю, в России все тоже идет к тому, что будет проведена новая мобилизация. Возможно, действия по закрытию границ будет координироваться.

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