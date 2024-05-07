Белоруске вместо кроссовок за $116 прислали странную ссылку 7.05.2024, 14:19

2,404

Новая уловка.

После дешевых шуб и «айфонов» в Instagram возвращаются сомнительные продавцы кроссовок. Читательница «Онлайнера» Арина увидела их рекламу и заказала кроссовки, их не оказалось наличии, и продавец согласился вернуть деньги, но оказалось, что это новая уловка.

Девушка говорит, что аккаунт подозрений не вызывал: множество подписчиков, хороший контент… Она уточнила модель и размер кроссовок, ей подтвердили наличие и прислали номер карты, куда переводить деньги.

— На следующий день они связались со мной, сказали, что на складе допустили ошибку и кроссовок нет, и предложили сделать возврат средств. Я спросила про наличие других моделей, мне ответили, что их тоже нет и лучше сделать возврат.

Арине прислали ссылку на страницу «банка» для возврата средств. Там нужно было ввести данные карты, а дальше начинается интересное — появляется окно с предупреждением, что «во избежание мошеннических операций» со счета сняли 1 рубль и надо написать остаток.

— То есть покупатель вводит остаток и фактически отправляет им все свои средства. Со мной так не получилось, потому что на карте не было средств, и в итоге появился текст, что я впервые пользуюсь этой услугой и на счету карты должно быть не менее 100 рублей.

Я написала в «Альфа Банк», они ответили, что это не их ссылка. После чего я написала продавцу, и меня заблокировали.

Итог истории — минус 380 рублей. А на днях девушка заметила страницу с кроссовками с таким же описанием в шапке профиля, возможно, это еще один клон от мошенников.