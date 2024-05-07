«Для Путина это будет по-настоящему тревожный сигнал» 7.05.2024, 14:47

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Борислав Береза

Глава Кремля стал для Запада «новым Лукашенко».

Сегодня состоялась так называемая инаугурация Путина. Европарламент и Парламентская ассамблея Совета Европы призывали не признавать главу Кремля легитимным президентом, делегация из стран ЕС была также минимальной.

Стал ли Путин «хромой уткой»? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Путина мало беспокоит, насколько он «хромая утка» в глазах Запада, его больше беспокоит, насколько он выглядит успешным диктатором в глазах глобального Юга. Это для него сейчас главная ориентация, ему важно, чтобы в него верили те же самые партнеры из Ирана, Китая, Северной Кореи, потому что от веры в его силу зависит то, насколько готовы они будут ему помогать. Если они увидят, что Путин слаб, что он немощен, беспомощен и не может добиться результата, то сократится не только политическая поддержка, но и финансово-военная. А от этого Россия очень сильно зависит.

Также надо говорить о том, что Европе не удалось, к сожалению, полностью бойкотировать инаугурацию. Особенно удивила здесь Франция, которая громко и грозно заявляла, что готова отправлять в Украину военных, но вдруг отправляет своего посла на инаугурацию. И вот это меня удивило еще больше. Например, та же самая Бельгия планировала отправить своего представителя, но, осознав всю позорность ситуации, отказалась от такой идеи.

Были также Венгрия, Словакия, Греция, Кипр, и тут вообще не удивительно. Кипр стал достаточно серьезным финансовым пристанищем для россиян, туда переехали не только те россияне, которые мне нравятся, но и те, кто нашел на Кипре финансовую гавань. Венгрия, Греция и Словакия являются достаточно открытыми партнерами России в составе Евросоюза. Венгрия еще и протягивает скептичные по отношению Украины настроения, поэтому тут тоже без удивлений.

Что касается представителей Африки, то, скорее всего, их просто купили, чтобы они приехали и подзаработали. А вот то, что не было ни США, ни Британии, ни главы Евросоюза, говорит только об одном: в глазах Запада Путин стал новым Лукашенко, самопровозглашенным.

Часть голосов, записанных Путину, была получена на оккупированных территориях. Если никто не сомневается, что на самой территории России хватает идиотов и имбецилов, которые за него проголосовали, то голоса, собранные на оккупированной территории, дискредитируют сам процесс и делегитимизируют выборы президента РФ. Именно поэтому Запад не признает Путина полноценным российским президентом.

Кем его будут признавать далее — покажет только время. Если новые послы будут отправлены в Россию, а они должны будут вручать верительные грамоты Путину, тогда это будет говорить о том, что Запад признает его как президента. Если этого не будет происходить, вот тогда для Путина это будет по-настоящему тревожный сигнал, потому что одна из его целей заключается в том, чтобы его признали равным среди равных, чтобы с ним вели переговоры как с тем, кто принимает участие в формировании глобальной геополитики.

— Было очень прогнозов о том, что после инаугурации Путин пойдет на мобилизацию, сейчас мы видим эскалацию — ядерные учения, объявленные Кремлем. Чего ожидать от России на новом сроке Путина?

— Учения по использованию тактического ядерного оружия, именно тактического, а не стратегического, достаточно абсурдны. Сейчас это фактически политический инструмент, а не проявление какой-то военной мощи. Путин традиционно начал угрожать (это уже двадцатая или двадцать первая угроза использования ядерного оружия за последние два года) по одной единственной причине — у него больше нет никаких других аргументов, чтобы влиять на Запад.

У Путина нет никаких козырей в рукаве и джокеров в колоде, весь набор аргументов, который у него раньше был, закончился. Поэтому ядерное оружие осталось последним, но и оно уже не действует так, как действовало раньше. Здесь работает эффект по принципу мальчика, который кричал: «Волк!»

Дочери Путина живут в Европе, дочь Лаврова живет в Нью-Йорке, дети практически всей российской элиты живут в Европе или Америке. Поэтому коллективный Запад понимает, что бить по Европе или Америке ядерным оружием Россия не будет. В этом случае угрозы остаются угрозами.

Ядерный щит Запада настолько силен, что победителя не будет, но Россия точно будет проигравшей. Поэтому на Западе не хотят ядерной войны, они осознают, что возможны потери, и уважение к человеческой жизни вызывает у них как раз сдерживание эмоций. А вот Россия с ее культом смерти, безразличием к человеческой жизни, даже к жизням своих граждан, как раз и педалирует вопрос ядерной войны.

Нельзя забывать еще про один момент. Путин на сегодняшний день находится в ситуации, когда он уже перешел все возможные линии. Единственное, что у него осталось, это угрозы Западу для консолидации российского общества. Он нарушил все нормы и порядки в мире, теперь может предлагать россиянам лишь «пойти на Вашингтон».

Путин никогда не будет начинать войну с США, но предлагать это своим миньонам и своим крепостным может, потому что, во-первых, это тешит их самолюбие, а во-вторых помогает консолидировать ядерный электорат против какого-то виртуального врага. Они же и так воюют с виртуальным НАТО в Украине, а сейчас еще и воюют мысленно с Вашингтоном. Ничего нового.

— На выходных издание Financial Times писало, что Россия может готовить диверсии и теракты в Европе, а польская контрразведка сообщила, что Путин хочет провести «спецоперацию» против одной из стран Балтии. Как будет отвечать Запад?

— Сейчас сложно спрогнозировать ответ Запада по причине того, что непонятно, какая форма будет выбрана Путиным для этих «спецопераций». Например, убийство Литвиненко (экс-сотрудник КГБ, соавтор книги «ФСБ взрывает Россию» Александр Литвиненко в ноябре 2006 года умер в Лондоне в результате отравления полонием-210, — ред.) привело к тому, что высылали дипломатов. Были другие действия, которые приводили к обрезанию финансовых контактов и усилению санкций.

Тут стоит вспомнить, что недавно в Германии были задержаны российские шпионы, это граждане страны, которых фактически завербовали российские спецслужбы. Они шпионили за базами, перемещениями техники в сторону Украины, а также должны были находить слабые места в системе охраны немецких производств военной техники. Этот факт говорит о том, что россияне ищут возможности для совершения терактов на военных предприятиях: поджоги, диверсии, взрывы и любые процессы, которые могли бы нарушить производство оружия и передачу его Украине. Вот этого стоит ожидать.

Также не надо забывать о взрывах на оружейных складах в Европе и Украине, за которыми стоят российские спецслужбы. Поэтому форматы «спецопераций» могут быть абсолютно разными, но и ответы могут сейчас быть любыми. Если же вас интересует вопрос военного участия Европы в войне, то оно может быть только в том случае, если будет совершена военная атака на одну из стран Альянса.

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