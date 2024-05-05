FT: Россия замышляет теракты и диверсии по всей Европе 5 5.05.2024, 11:22

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Разведслужбы предупредили свои правительства.

Европейские разведслужбы предупредили свои правительства, что Россия замышляет акты саботажа и диверсии по всему континенту. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова трех спецслужб Европы.

Россия уже начала более активно готовить взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре в Европе напрямую и через посредников, не заботясь по поводу гибели мирных жителей. Причина — Россия взяла курс на постоянный конфликт с Западом, заявили источники издания.

«Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает. Сейчас Россия, кажется, чувствует себя комфортно, проводя операции на европейской земле с высоким потенциалом ущерба», — заявил ранее глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг.

Высокопоставленный представитель европейского правительства заявил, что через службы безопасности НАТО поступает информация о «явных и убедительных происках России», которые координируются и носят масштабный характер.

Хотя агенты Москвы имеют долгую историю таких операций — и в последние годы совершали спорадические атаки в Европе — появляются все новые свидетельства более агрессивных и согласованных усилий.

Ранее в Баварии были арестованы два гражданина Германии и России, предположительно замышлявшие поджоги и взрывы на военных объектах с целью помешать поставкам помощи ВСУ. В конце апреля в Великобритании двум мужчинам были предъявлены обвинения в том, что они устроили пожар на складе с грузами помощи для Украины. По версии прокуратуры, они работали российское правительство.

В Швеции расследуют серию железнодорожных катастроф, которые могут быть актами саботажа. Россия также пыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах, сообщил FT ранее министр транспорта страны. В Эстонии в феврале сотрудниками российской разведки было совершено нападение на машину министра внутренних дел и на журналистов, заявила Служба внутренней безопасности страны. Министерство обороны Франции также предупредило о возможных диверсионных атаках России на военные объекты.

«Очевидный вывод в том, что активность России действительно возросла… Нельзя сказать, является ли это отражением факта, что русские вкладывают в это больше ресурсов; становятся ли они более небрежными и их ловят; или же западная контрразведка просто стала лучше обнаруживать и пресекать их… Что бы это ни было — происходит много всего», — сказал старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс.

Один из сотрудников разведки заявил, что диверсионные усилия Москвы не следует рассматривать как нечто отстраненное от других операций, заявив, что активизация отражает стремление России оказывать максимальное давление «по всему фронту». По его словам, Путин в настоящее время чувствует себя «воодушевленным» и будет стремиться как можно сильнее надавить на Европу на нескольких фронтах — с помощью дезинформации, саботажа и хакерских атак.