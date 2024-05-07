Ребус для школьников поставил взрослых в тупик
- 7.05.2024, 14:48
Испытайте себя.
В Сеть попал ребус для школьников родом из СССР. Предлагаем вам попробовать его решить.
Если сразу не получается, то продолжайте искать решение, это отличная тренировка для вашего мозга. Небольшая подсказка: тут все довольно просто, главное — не усложнять.
Если вы не смогли найти ответ, то вернитесь к задаче и попытайтесь сделать это еще раз. Возможно, со второй попытки у вас получится. Не сдавайтесь раньше времени.
Ответ можно узнать здесь.