Ребус для школьников поставил взрослых в тупик 7.05.2024, 14:48

Испытайте себя.

В Сеть попал ребус для школьников родом из СССР. Предлагаем вам попробовать его решить.

Если сразу не получается, то продолжайте искать решение, это отличная тренировка для вашего мозга. Небольшая подсказка: тут все довольно просто, главное — не усложнять.

Если вы не смогли найти ответ, то вернитесь к задаче и попытайтесь сделать это еще раз. Возможно, со второй попытки у вас получится. Не сдавайтесь раньше времени.

Ответ можно узнать здесь.