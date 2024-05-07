Китай атаковал вертолет ВМС Австралии 7.05.2024, 14:34

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Пекин повторил тактику РФ.

Китай становится все более агрессивным в своем регионе. В субботу китайский истребитель сбросил свои тепловые ловушки на военный вертолет ВМС Австралии, который патрулировал акваторию Желтого моря. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, вертолет MH60R Seahawk совершал обычный полет в Желтом море в рамках операции по обеспечению выполнения санкций ООН против Северной Кореи. Во время этого полета реактивный самолет ВВС Китая J-10 сбросил на него тепловые ловушки, которыми обычно защищаются от ракет с тепловым наведением. И хотя, как утверждается, ловушки были сброшены по курсу полета вертолета на дальности 300 метров, действия китайского пилота в Австралии назвали крайне опасными, ведь инцидент мог привести к падению вертолета.

Как отмечает Reuters, это второй подобный инцидент за шесть месяцев, который испортил процесс сближения между двумя странами после лет напряженных отношений и торговых споров. В ноябре китайское военно-морское судно ранило нескольких австралийских водолазов в японских водах с помощью гидролокатора. Китай отрицал использование своего гидролокатора, однако Австралия отклонила это объяснение.

Аналитики издания Defense Express обратили внимание, что действия китайского истребителя максимально повторяют действия российских пилотов, которые сбрасывали тепловые ловушки перед американским БПЛА MQ-9 Reaper в воздушном пространстве Сирии. А в марте прошлого года над нейтральными водами Черного моря российский истребитель даже протаранил аналогичный дрон, пытаясь залить его топливом из баков: в результате беспилотник упал в море.

«Оба случая не привели к ответной реакции со стороны США, что стало «зеленым светом» уже для Китая, который пошел дальше и осуществил сброс ловушек уже не перед БПЛА, а перед пилотируемым вертолетом. Но вряд ли и в этом случае будет ответная реакция», - отмечают аналитики.