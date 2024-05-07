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Взыскивать алименты с белорусов теперь смогут в России

  • 7.05.2024, 14:35
Взыскивать алименты с белорусов теперь смогут в России
иллюстративное фото

Но при одном условии.

В так называемом совет республики одобрил проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов». Согласно проекту, Россия сможет взимать алименты с граждан Беларуси на своей территории.

По закону, при наличии информации о месте работы должника белорусская сторона сможет направлять в РФ запрос на начало исполнительного производства. При этом сведения о регистрации по месту жительства необязательны.

Так же после ратификации протокола и Россия сможет взыскивать алименты со своих граждан, уехавших в Беларусь.

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