«Редкий вид!»: в парке Могилева сняли на видео «белорусских кенгуру» 1 26.04.2024, 17:36

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Видеофакт.

В могилёвском городском парке «Подниколье» на днях поймали на камеру необычных «отдыхающих».

Комментаторы под видео, которое выложили в соцсети TikTok, «опознали» в них «редкий вид» местной фауны — «белорусских кенгуру».

«Это порода такая «кенгуру мини», — подтвердила одна из девушек.

Безусловно, внимательные зрители догадались, что речь о зайцах. В своей вертикальной стойке на задних лапах, особенно издалека, они действительно чем-то напоминают австралийских кенгуру.

«Чему удивляться? Тренажёров понаставили, а до них ещё и допрыгать нужно, транспорт только до Орджоникидзе, попробуйте каждый день по лестнице на четырёх точках, туда назад!», — прокомментировал прекрасную физическую форму ушастых один из зрителей, намекая на знаменитый лестничный спуск, ставший визитной карточкой парка.

По словам местных жителей, встретить зайцев в «Подниколье» — не редкость. Одна из зрительниц пожаловалась, что «эти кенгуру» у неё в саду «все яблони поели за зиму». А другой комментатор рассказал, что, работая в охране недалеко от Святого озера в Могилёве ночью на камерах видеонаблюдения ему доводилось увидеть не только зайцев, но и лис, и лосей, и косуль, и сов с сычами.

«В лесу жил — такого не видел», — признался мужчина.