«Действуют нелинейно»: как ГУР и Magura уничтожают корабли РФ 1 7.05.2024, 15:10

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Украинские военные придумывают различные методы, не повторяясь ни разу.

Украинские военные во время каждой операции по поражению российского судна во временно оккупированном Крыму придумывают различные методы, не повторяясь ни разу. Об этом сообщил представитель Главного управления Министерства обороны Андрей Юсов в эфире «Радио Свобода» в контексте уничтожения катера «Мангуст», который потопили 6 мая в оккупированном Крыму.

По его словам, российские военные делают выводы и пытаются строить новые ограждения различными способами и на разных участках.

«Безусловно, стараются учитывать. Но в конце концов, и операторы Magura (морского БПЛА, — ред.), и спецназовцы ГУР не повторяются каждый раз, действуют нелинейно», — сказал Андрей Юсов.

Он отметил, что оккупанты пытаются прятать свои корабли, переводят их, прячут, строят новые заграждения, однако все равно каждый раз находятся новые способы показать, что украинская разведка и Magura работают чрезвычайно эффективно.

«Три миллиона долларов — это недвижимость, которая есть уже на морском дне», — добавил Юсов.

Ночью 6 мая был уничтожен российский скоростной катер серии «Мангуст». Стоимость судна превышает 125 миллионов рублей — 1,3 миллиона долларов. Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что за успех операции отвечали бойцы спецподразделения разведки «Группа 13», которые поразили вражеское судно с помощью Magura V5.