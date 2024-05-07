Хозяина Кремля доставили в Гаагу 7.05.2024, 15:24

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В арестантской робе.

Во вторник, 7 мая 2024 года, параллельно с так называемой инаугурацией Владимира Путина в Москве, перед Международным судом ООН в Гааге в Нидерландах проходит акция «Тюрьма вместо Кремля» («PutinJail: Prison, not Kremlin»), сообщила «Немецкая волна».

Ее центральным персонажем стал Владимир Путин, а вернее его фигура из папье-маше, одетая в арестантскую робу. В демонстрации принимают участие активисты и просто прохожие из разных стран.

Главный организатор мероприятия - немецкая некоммерческая организация «Свободная Россия Северный Рейн - Вестфалия» (Freies Russland NRW e.V.) при поддержке Российского антивоенного комитета, ФБК, Free Russland Global и информационной поддержке Фонда «Свободная Россия».

«Весь мир понимает, что этот спектакль с инаугурацией - завершение фарса под названием «выборы президента», и что место международного преступника, незаконно узурпировавшего власть, - в тюрьме, а не во главе государства, - написано в анонсе «Свободной России Северный Рейн - Вестфалия». - Мы тоже «отметили» это событие в полдень, но не в Кремле, а в Гааге».