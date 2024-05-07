«Дорогие букеты чаще покупают белорусы и украинцы» 1 7.05.2024, 15:20

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Белоруска переехала в Польшу и решила освоить новую профессию.

«Это раньше для меня букеты делились на «так себе» и «вау», теперь я могу о каждом рассказать многое, в том числе и сколько в него вложено труда и затрачено времени», — говорит Светлана (имя изменено —ред.).

Больше двух лет назад она с семьей переехала из Беларуси в Польшу, и в сентябре прошлого года решила получить в новой стране новую профессию — флориста.

Надо сказать, в Польше цветочная индустрия развивается настолько стремительно, что навыки проектирования и создания цветочных композиций действительно преподают по специальным программам в полицеальных школах, список вакансий в которых согласуется с государственным рынком труда.

Поскольку профессия флориста входит в перечень востребованных, обучение ей практически во всех школах бесплатное.

Об условиях обучения и полученных навыках Светлана подробно рассказала «Салідарнасці».

«Погребальный венок я делала с украинцем и индусом»

— Вообще у меня образование экономическое и я изначально знала, что в Польше его применить не смогу, — рассказывает белоруска. — Зарплата мужа позволяет мне не работать, но сидеть дома долго без дела не смогла.

К полицеальным школам присматривалась давно, перебирала специальности, но понимала, что не хочу быть ни ассистентом стоматолога, ни ассистентом ветеринара, ни гигиенистом, ни сисадмином. А вот увидела флориста и обрадовалась, потому что очень люблю цветы.

В Беларуси, насколько знаю, все курсы по флористике платные. А здесь действительно обучение бесплатное, единственное, при подаче документов я сразу внесла около 100 евро на расходные материалы. Из документов у меня взяли переведенный на польский язык аттестат о средней школе, документ о легализации, уже позже донесла медицинскую справку.

Сертификат с профессией флориста предполагает в последующем работу в цветочном магазине «Kwiaciarnia», которых здесь очень много. Можно открыть и свой собственный.

Я хотела, во-первых, узнать что-то новое, во-вторых, подучить польский язык, так как обучение ведется на нем. И третье, сертификат полицеальной школы, как известно, освобождает от сдачи языкового экзамена при получении гражданства.

В школе, куда я пошла, на флориста учат в течение учебного года, но занятия проходят только по выходным. Сначала мы учились через выходные с 8 до 14 или с 12 до 18, потом занятия сократили по времени.

— В моей группе учатся почти 50 человек. Большинство, понятно, белорусы, украинцы и сами поляки. Также есть индусы, арабы и китайцы. Насколько я поняла, эти люди в основном приехали сюда за мужьями или женами, которые сейчас работают в Польше.

Мужчин у нас около 20 человек. Есть даже пять семейных пар, когда муж и жена ходят вместе. Если иногда кто-то из них пропускает, то второй отрабатывает за двоих.

С языком у всех по-разному, но большинство все-таки шли с разговорным уровнем А2. Между собой мы стараемся разговаривать на польском, но некоторым приходится переводить на английский.

Арабы учатся с большим интересом, они очень активные. Есть две женщины, которые постоянно приносят и угощают всех какими-то национальными сладостями.

Лично я сдружилась с нашими девочками и украинками. Можем собраться своей компанией, чтобы что-то отметить, вместе ходили на выставку цветов.

— У нас две преподавательницы. Обе — действующие практики, владелицы цветочного магазина.

На теоретических занятиях мы изучали основы композиции, колористику, историю флористики, рабочие инструменты флориста, там, ножички, секатор, ручная пила, сорта цветов, их сочетания, виды и формы букетов, охрану труда и многое другое.

Флорист должен разбираться и в видах вазонов, и в том, для каких цветов они предназначены. Нюансов очень много оказалось. Даже стол для работы должен быть определенной высоты.

После вводных занятий начинаются занятия по определенным темам, то есть составление цветочных композиций для различных мероприятий.

Практические занятия часто выполняем в группах. Иногда они получаются очень интернациональными. Помню, как для создания погребального венка в нашу группу попал индус. Но договориться оказалось сложнее с украинцем (смеется). Тот отстаивал свои идеи очень принципиально, мы с ним много спорили, в то время как индус тихонько стоял рядом, чистил и подавал цветы. Но с заданием мы справились, хоть я и задумывала композицию в более спокойных тонах.

— А бывало такое, что кто-то не справлялся с заданием?

— Конечно! Это только кажется, что собрать цветы в букет — очень просто. Но букеты бывают, например, сложенные каскадом, прямолинейные, спиральные и т.д.

Есть простые, в которых несколько цветков, сложные и даже очень сложные, в которых может быть от 200 цветков. И сочетать разные виды нужно уметь так, чтобы они смотрелись гармонично.

Есть непростые техники. Например, мы делали венки с основой из соломы на Новый год. Поверх основы нужно было уложить еловые ветки и закрепить проволокой так, чтобы не было пробелов и ничего нигде не вылезало.

Кто-то решил, что можно прикрутить, как получится. Таким преподаватель сказала: «Извините, но это не годится. Вы бы сами хотели купить такой венок? Разберите и попробуйте еще раз». И некоторые переделывали по 3-4 раза.

Я не с первого раза смогла освоить механизм прикрепления цветов на вертикальный погребальный венок. Там есть нюансы, связанные с тем, что цветы вставляются в специальную влажную основу. В общем, пришлось приноровиться, чтобы все хорошо держалось, не текла вода, и венок при этом оставался устойчивым.

А букеты в технике спирали сложно было делать почти всем. Такой букет в результате стоит на столе без вазы. Но чтобы вставлять в него цветки, придерживая только двумя пальцами, нужно набить руку.

Еще отдельной большой темой была свадебная флористика: букет невесты, бутоньерка жениха, венки подружек, браслеты, настольные украшения, оформление столов.

Проходили мы и достаточно популярные украшения — «Flower box». Это композиции в любой емкости, где в качестве основы для растений используют флористическую губку.

Такой букет сохраняется до трех недель и для него не нужна ваза. А для флористов он хорош тем, что можно использовать и цветки, которые, например, сломались, но при этом они красивые и еще вполне хорошие.

— Есть какие-то секреты, как сохранить букет дольше?

— Для этого здесь используют специальный препарат в виде порошка, который выдают бесплатно с букетами.

«В Беларуси не так много людей могут позволить себе тратить деньги на то, что не относится к первой необходимости, — на цветы»

— Для допуска к экзаменам нужно отработать 140 часов практики. Место отработки учащиеся ищут самостоятельно. Мне и еще нескольким девочкам повезло, возможно, потому что мы не пропускали занятий, наши учителя предложили нам пройти практику в их «Kwiaciarni».

Работали мы по праздникам, я практиковалась в День Святого Валентина и на 8 Марта. Людей в такие дни идет действительно очень много.

Делала все, что просили: обрабатывала цветы, формировала букеты. Было несколько заказов по 50-70 одинаковых букетов. У них абсолютно нормально, когда директор предприятия дарит букеты всем сотрудницам не только на 8 Марта, но и на 14 февраля.

Были заказы на букеты разного размера — и по 100 и даже по 150 роз. Причем на День Валентина они предпочитают цветы красного цвета, их разбирают первыми.

Покупали букеты и за 500 злотых (примерно 115 евро), но в общем стандартный набор для поляка на эти праздники — букет примерно за 300-350 злотых (70-80 евро), мягкая игрушка и коробка конфет. Многие покупали сразу несколько букетов — для мамы, жены и дочек.

Интересно, что дорогие букеты чаще покупали не поляки, а белорусы и украинцы.

— В Польше цветы продаются везде, в каждом продуктовом магазине всегда есть огромный выбор цветов по очень бюджетным ценам. Ты думала, почему при этом столько людей идут в «Kwiaciarni», где букеты стоят гораздо дороже?

— За букетами и идут. В неспециализированных магазинах действительно продается много цветов, но они просто срезанные, не сформированные в букеты. А тут создают произведения. И это здесь пользуется спросом.

— Сейчас мы готовимся к экзамену, он разбит на две части — теория сдается, как у нас в ГАИ, в тестовой форме в электронном виде, и практика. По теории нужно выучить 38 билетов, в каждом — 40 вопросов. Экзамен засчитывается, если 55% ответов правильные.

В течение двух часов практики нужно придумать букет на заданную тему, нарисовать его в разных проекциях, сделать полное описание цветов, калькуляцию вместе с затратами на работу и, наконец, собрать сам букет.

— Ты готова к экзаменам?

— Я очень волнуюсь, представляешь, когда в моей жизни были последние экзамены? Еще в институте.

— Помогло ли обучение в школе с польским языком?

— На самом деле идти в полицеальную школу, только чтобы выучить язык, я бы не советовала. Все-таки здесь специфическая лексика, много чисто профессиональной.

Я параллельно почти весь год занималась польским языком с репетитором.

— У тебя в планах есть применить свою профессию?

— Я бы попробовала работать в квятярне, потому что мне нравится заниматься с цветами. А видеть, как кому-то нравится то, что ты сделал своими руками, слышать слова благодарности от довольных клиентов, вообще особый кайф.

Если появится возможность открыть свой цветочный магазин, будет здорово, но для этого нужно еще подучиться.

В Польше цветочная сфера очень развита. Здесь, можно сказать, своеобразный культ цветов. Их дарят не только на привычные нам 8 Марта, День Валентина, свадьбу и день рождения.

Здесь много других праздников, на которые принято дарить цветы, например, Dzień Babci (День Бабушки), Dzień Dziadka (День дедушки), день мамы, папы и т.д. У них цветы дарят и на религиозные праздники.

Задание на тему «Пасхальный венок»

Я бы сказала, что цветы — это еще и показатель уровня жизни общества в целом. Поляки считают нормальным круглый год иметь в домах живые цветы, считают обязательным украшать вокруг себя все всевозможными композициями: окна, балконы, крыльцо, ogródek (полисадник).

Это говорит о достатке. Все-таки в Беларуси не так много людей могут позволить себе тратить деньги на то, что не относится к первой необходимости, — на цветы. Поэтому и нет у нас такого количества цветочных магазинов, и не увидишь в Беларуси столько цветов на абсолютно всех улицах, где украшен не только каждый дворик, но и каждый балкон в обычной многоэтажке.