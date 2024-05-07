Проходку Путина по Кремлю и его проезд по Москве транслировали с полуминутной задержкой 5 7.05.2024, 14:58

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С чем это связано?

Часть так называемой инаугурации Владимира Путина показывалась с небольшой задержкой примерно в 30 секунд, обратил внимание «Можем объяснить». Источник в федеральных телеканалах объяснил такой шаг «соображениями безопасности первого лица».

В начале трансляции Путин был показан стоящим в своем рабочем кабинете и якобы читающим документы. После этого он положил бумаги на стол и вышел в приемную, где его встретил референт. В кадр в этот момент попал телевизор — в нем Путин все еще стоял в своем рабочем кабинете и читающим документы. По подсчетам «МО», задержка в трансляции составила примерно 30-35 секунд.

После этого Путин вышел из приемной и пошел по коридорам 1-го корпуса Кремля, где находятся президентские апартаменты. По словам одного из комментаторов трансляции инаугурации Екатерины Березовской, в этом корпусе находится квартира, где проживает диктатор. Затем его кортеж проехал по пустынным улицам Москвы и через несколько минут оказался у Большого кремлевского дворца. Путин поднялся по его ступенькам и затем пропал из кадра, а телеканалы стали показывать общие планы столицы.

Источник «МО» в одном из федеральных телеканалов, участвующих в показе инаугурации, сообщил, что в этот момент режиссеры «могли нагнать время», а сама задержка связана с обеспечением безопасности Путина и самими особенностями трансляции.

С начала войны многие передачи федерального ТВ транслируются с задержкой во избежание демаршей.