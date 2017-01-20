7-летний калифорниец основал компанию по переработке отходов и уже заработал $10 тысяч 9 20.01.2017, 12:59

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С самого юного возраста Райан Хикман стал проявлять интерес к необычному хобби — переработке отходов.

Все началось с любви к сортировке, позже вылилось в страсть к ресайклингу, а сейчас, в солидном возрасте 7 лет, Райан возглавляет свой маленький, но очень гордый бизнес, который так и называется — Ryan’s Recycling Company («Компания по переработке отходов Райана»), пишет bigpicture.ru.

Райан познакомился с процессом ресайклинга в возрасте трех лет, когда вместе с отцом впервые отправился в центр переработки отходов, чтобы сдать свой мусор. «Он любит сортировать практически все, и ему очень понравилось кидать бутылки в приемник, — рассказывает отец мальчика, Дэмион. — Он, кажется, тогда получил пару долларов и был очень этим взбудоражен. Конечно же, после этого ему надо было сортировать свою мелочь, а чем больше сортировки, тем больше удовольствия».

После этого первого опыта в области сохранения экологии его уже было не остановить. Когда они вернулись домой, Райан сказал отцу, что хочет начать собирать, очищать, сортировать и сдавать соседский мусор. Тогда они с мамой лично раздали всем соседям специальные мешки для мусора, подлежащего дальнейшей переработке, чтобы приступить к выполнению грандиозного плана юного предпринимателя.

Теперь, 4 года спустя, начатый с абсолютного нуля проект этого амбициозного молодого человека имеет огромный успех. Его компания охватывает пять районов и обслуживает 40 клиентов, мусор которых Райан сортирует по восьми контейнерам на заднем дворе своего дома.

Мальчик с родителями посещают центр переработки отходов раз в несколько недель, по выходным, сдавая выброшенный пластик, бумагу и стекло.

С момента запуска своего стартапа Райан передал на переработку более 22 тонн мусора и 200 тысяч консервных банок и бутылок, а также пожертвовал свыше 1600 долларов на благотворительность. Остальные заработанные деньги — а это весьма внушительная сумма в 10 000 долларов — отложены на обучение в колледже и хранятся на специальном сберегательном счете.

В дополнение к своим и без того весьма впечатляющим достижениям Райан недавно был назначен юным амбассадором Тихоокеанского центра спасения морских млекопитающих (Pacific Marine Mammal Center) — весьма близкой его сердцу организации. И даже создал свою собственную линию благотворительных футболок.

Безусловно являясь молодым человеком с многочисленными альтруистическими интересами, он никогда не забывает о своей главной любви — ресайклинге. «Он сам с большой страстью относится к этому делу и очень любит заражать своей страстью других, — говорит мама Райана, Андреа. — Нас он уже точно заразил. Мы не можем пройти мимо валяющейся на земле банки или бутылки, не подняв ее».