Мать погибшего в СИЗО Птичкина добивается от ДИНа компенсации 6 20.01.2017, 16:44

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Жанна Птичкина

Материальный ущерб Жанне Птичкиной оценивается в более чем 6 тысяч рублей.

Жанна Птичкина, мать погибшего в СИЗО №1 Минска Игоря Птичкина, подготовила с помощью правозащитников "Весны" иск в суд Заводского района Минска на возмещение материального и морального вреда.

Ответчиком заявлены Департамент исполнения наказаний по Минску и Минской области и Главное управление Министерства финансов по Минску, третьим лицом выступает фельдшер СИЗО Александр Крылов, который был признан виновным в смерти Игоря Птичкина и осужден на три года лишения свободы, пишет spring96.org.

Жанна Птичкина и ее дочь Ирина Птичкина были признаны судом Московского района потерпевшими по делу.

Мать погибшего посчитала, что материальный ущерб связан с расходами на похороны Игоря Птичкина и составляет 6165,45 белорусских рублей с учетом инфляции. В эту сумму включается гроб, место на кладбище, изготовление и установка памятника с оградой, а также помощь специалиста в области судебной медицины, который делал отдельное заключение по причине смерти погибшего.

Моральный вред, который был причинен ей смертью сына, Жанна Птичкина оценивает в 100 000 белорусских рублей.

"Я держала руки на его измученном теле, которому не дали покоя ни в последние часы жизни, ни после смерти. Я отдала отбывать арест в тюрьму - под опеку этого государственного учреждения - своего полного жизни сына, которого мне должны были вернуть наказанным и исправившимся, но при этом живым и здоровым. Вернули истерзанное, избитое, порезанное тело.

Мне понадобилось пройти трехлетний путь в поисках правды о причинах гибели сына. Узнать, что его снова доставали из могилы; прочитать грязь, которую лили на него люди в погонах; изучая материалы уголовного дела, принимая участие в заседаниях суда, снова и снова я была вынуждена мысленно пройти вместе с сыном по мрачным камерах СИЗО, услышать крики охранников, выдержать побои; лежать с ним, умирая, в нечеловеческих муках без помощи медиков", - отмечает женщина.

Как долго будет страдать от потери сына и как привыкнуть к мысли, что его больше нет, Жанна Птичкина не знает.

«Лучше бы сына мне вернули, а не деньги. Но раз сына не могут вернуть, то пусть хоть деньгами возместят мои страдания, чтобы была на кладбище возможность ездить и за могилой ухаживать», - говорит мать Игоря Птичкина.

Аналогичный иск о компенсации морального вреда подготовила и сестра погибшего Ирина Птичкина.

Напомним, Игорь Птичкин умер в СИЗО 4 августа 2013 года спустя несколько дней отсидки на «Володарке», где отбывал 3 месяца ареста за то, что управлял автомобилем, не имея прав. Администрация изолятора заявила, что молодой человек умер от сердечной болезни, но родственники обнаружили на теле синяки и следы повреждений.

Три года со дня трагической смерти в Минском СИЗО №1 Игоря Птичкина понадобилось его матери Жанне Птичкиной, чтобы с помощью правозащитников "Весны" добиться возбуждения уголовного дела за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей фельдшером медчасти СИЗО, повлекшее по неосторожности смерть пациента.