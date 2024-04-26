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Wildberries вернул бесплатный бонус для покупателей в Беларуси

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  • 26.04.2024, 14:02
  • 1,220
Wildberries вернул бесплатный бонус для покупателей в Беларуси

Плату за него ввели 30 октября 2023 года.

Wildberries начал выдавать большие, средние и маленькие пакеты бесплатно. При этом пакеты-майки по-прежнему продают, сообщил маркетплейс в уведомлениях в личных кабинетах покупателей.

Плату за фирменные пакеты в пунктах выдачи в Беларуси ввели с 30 октября 2023 года. Они стоили от 17 до 51 копейки. Деньги списывали с карты, привязанной к балансу покупателя.

Нововведение тогда объяснили целью сократить использование пластика и сохранить природу.

Сейчас пакеты-майки по-прежнему будут платными. Цена — 17 белорусских копеек.

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