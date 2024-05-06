Бывший футболист сборной Беларуси впал в кому 6.05.2024, 20:01

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Антон Сарока

Форвард болен панкреатитом.

Белорусский футболист Антон Сарока находится в реанимации. Сообщается, что он в состоянии комы. Антон болен панкреатитом, передает «Трибуна».

Последним клубом Сароки был «Островец» из Д2, который он покинул по окончании прошлого сезона.

Форвард выступал за БАТЭ, минское «Динамо», «Городею», «Локерен» (Бельгия, Д1), «Акжайык» (Казахстан, Д1) и ряд других клубов.

За сборную Беларуси провел 15 матчей, забил 7 голов.

Антон Сарока участвовал в протестах 2020 года и был арестован на 7 суток.