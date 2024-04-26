Ученые рассказали, как шоколад влияет на здоровье мозга 1 26.04.2024, 14:18

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Особенно полезен людям в возрасте.

Хотя сладкое считается абсолютно вредными для тела и мозга, есть одно исключение - это темный шоколад.

Определенные соединения в какао, которое является основным ингредиентом шоколада, называются флаванолами, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут бороться со свободными радикалами, которые вызывают окислительный стресс внутри тела и повреждают клетки, пишет Parade.

Некоторые исследования показали, что флаванолы в какао обращают вспять возрастное ухудшение памяти. Например, исследование Колумбийского университета выявило такую пользу у людей в возрасте от 50 до 69 лет.

В рамках исследования 2020 года ученые выяснили, что употребление специального какао-напитка с высоким содержанием флаванолов привело к улучшению когнитивных способностей при выполнении некоторых сложных задач у людей в возрасте от 20 до 40 лет.

«К сожалению, не обязательно правда, что шоколад, который вы покупаете, будет иметь те потенциальные преимущества, о которых мы говорим», - сказал Габриэль Граттон, профессор кафедры психологии Института Бекмана при университете Иллинойса.

Фактически, добавляет он, при производстве шоколада может уменьшаться количество флаванолов, содержащихся в какао. Одним из примеров является процесс, называемый голландской обработкой или подщелачиванием. Кроме того, было доказано, что обжарка снижает содержание флаванолов и антиоксидантный потенциал какао-бобов.

Доктор Кэролайн Фредерикс не предлагает, чтобы каждый начал есть шоколад, чтобы улучшить свою память или когнитивные функции. Она отметила, что молочный шоколад содержат много добавленного сахара, который нивелирует пользу от какао. Вместо этого она предлагает смотреть на шоколад как на «сладкое лакомство», которое занимает лишь маленькую часть в рационе.

Специалисты советуют не рассчитывать на то, что шоколад сохранит или улучшит память или концентрацию внимания, а также предотвратит упадок сил.