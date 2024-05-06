«Перегрев» луканомики увеличивается 6.05.2024, 19:34

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Задолженность белорусов перед банками растет.

В еженедельном обзоре аналитики Евразийского банка развития обращают внимание на увеличение задолженности по кредитам. Задолженность белорусов растет как по потребительским кредитам, так и по банковским займам на строительство и приобретение недвижимости, передает «Белсат».

Задолженность по кредитам в марте 2024 года выросла на 0,7% год к году (г/г). Темпы этого роста резко возросли: в феврале он составил 0,5% г/г.

Задолженность физических лиц в марте увеличилась на 1,9% месяц к месяцу (м/м) после 1,4% м/м в феврале.

Основываясь на данных Нацбанка Республики Беларусь, аналитики Евразийского банка проинформировали, что ускорение роста кредитного портфеля отмечается как по части потребительского (2,9% м/м в марте по сравнению с 2,1% м/м феврале), так по части ипотечного кредитования (1,4% м/м по сравнению с 1% м/м соответственно).

«Прирост кредитного портфеля юридическим лицам составил 0,2% м/м, сохранившись на уровне предыдущего месяца», – сказано в макроэкономическом обзоре ЕАБР.

По мнению экономистов, ускорение кредитования населения и сохраняющийся рост зарплат продолжат поддерживать высокие темпы увеличения потребительского спроса, тем самым увеличивая «перегрев» белорусской экономики.

В белорусской экономике денег стало больше

Национальный банк в очередном статистическом бюллетене привел данные о том, что широкая денежная масса (ШДМ) с начала года выросла почти на Br1 млрд.

Это показатель, который суммирует объем наличных денег в обороте, безналичных и срочных вкладов физических и юридических лиц в национальной и других валютах, а также вложений в драгоценных металлах или камнях, стоимости ценных бумаг, за исключением акций.

Отметим, что, по информации регулятора, в прошлом году сумма денег в экономике страны также увеличивалась, причем с огромной скоростью.

Если на начало 2023 года ШДМ составляла Br61,239 млрд, то к концу года она увеличилась на 23,6%, достигнув рекордного показателя Br75,668 млрд.

Остатки на счетах (переводных депозитах) с начала года существенно уменьшились (с Br15,029 млрд до Br13,441 млрд – на 10,6%), но основное падение пришлось на юрлица. Объемы рублевых депозитов растут с начала года как у компаний, так и у физических лиц.

По информации Нацбанка, на начало 2023 года валютные депозиты населения страны составляли $4,718 млрд. К началу 2024 года они сократились до $4,595 млрд, а за I квартал текущего года – до $4,471 млрд. Это очередной антирекорд.