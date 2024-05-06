Продажи новых автомобилей в Беларуси растут 3 6.05.2024, 19:42

1,920

И к прошлому месяцу, и к прошлому году.

Дилерские продажи новых легковых автомобилей в апреле составили 3751 единицу, что в 2,6 раза выше показателя соответствующего периода прошлого года. Об этом рассказали в Беларусской автомобильной ассоциации (БАА). При этом апрельские продажи дилеров оказались выше показателя предыдущего месяца на 17%.

По данным БАА, продажи новых легковых автомобилей на уровне апреля текущего года последний раз фиксировались в декабре 2021 года.

Нарастающим итогом за период с января по апрель 2024 года рынок дилерских продаж также показывает существенный рост: 11 366 новых легковых автомобилей, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 162%.

54,8% продаж приходится на продукцию беларусского производителя BelGee. Для сравнения: доля местного автопроизводителя в апреле 2023 года составляла 78,7% общего рынка. Размывание доли BelGee примерно в равной степени произошло за счет роста продаж автомобилей российской сборки и импорта из-за пределов ЕАЭС.

Доля EV-автомобилей в апреле вплотную приблизилась к отметке в 4% рынка, что вдвое превышает показатель годичной давности.

По мнению ассоциации, основными драйверами роста авторынка по-прежнему остаются растущие доходы населения, высокие темпы автокредитования и финансового лизинга, положительная динамика в реальном секторе экономики. При этом на дилерских складах сохраняются, хотя и незначительные, остатки автомобилей 2023 года, что свидетельствует о постепенном сближении спроса и предложения.

«Динамика цен в дилерских салонах сохраняется сдержанной. Проинфляционный эффект введенных с 1 апреля ставок утилизационного сбора пока на ценах дилерского рынка существенно не сказывается», — отметили в БАА.

С учетом возникших в течение текущего года и существенно влияющих на рынок дилерских продаж факторов, включая ограничения на ввоз легковых автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра из отдельных сопредельных стран, БАА в ближайшее время пересмотрит прогноз продаж 2024 года в сторону увеличения.