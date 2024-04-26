Telegraph: Нужно всего десять ракет ATACMS, чтобы «накрыть» всю линию фронта

Telegraph: Нужно всего десять ракет ATACMS, чтобы «накрыть» всю линию фронта5
- 26.04.2024, 14:06
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Оружие в руках ВСУ создаст невообразимую нагрузку на российскую ПВО.
Американские ракеты ATACMS не являются панацеей, но они создадут нагрузку на российскую ПВО, пишет Telegraph.
В статье говорится, что в отличие от обычной крылатой ракеты, ATACMS может разгоняться до скорости, в три раза превышающей скорость звука, что делает их более сложными для перехвата системами ПВО. Их скорость — главная сила ракеты.
После ее запуска российская сеть радаров и систем обнаружения ракет сработает практически мгновенно.
«После запуска ракеты требуется время, чтобы точно определить ее траекторию и место падения. В принципе, все, что вы можете сделать, это предупредить всех, чтобы они пригнулись», — сказал руководитель компании стратегической разведки Sibylline Джастин Крамп.
Это создаст значительную нагрузку на российские подразделения ПВО.
В статье сказано, что Силам Украины потребуется всего десять ракет ATACMS, чтобы покрыть всю линию фронта и около 250 километров за ней.