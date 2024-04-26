Генеральская грызня Ян Матвеев

26.04.2024, 14:22

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Борьба за место возле чемоданчика Путина обострилась.

Те, кто пишут, что арест коррупционера зама Шойгу это плохо, не понимают систему коррупции в России. Их аргумент в том, что теперь будут воровать меньше - и это поможет российской армии.

На самом деле, когда снимают такого, как Тимур Иванов, это значит, что воровать будет другой. Вот и все. Более того, система сверху донизу выстроена под коррупцию и смена отдельных лиц ничего не меняет. Так же как не меняется тактика Черноморского флота от смены адмиралов. Как гибли корабли, так и будут гибнуть.

Уголовка на Иванова хороша тем, что это грызня. А любая грызня ведет к снижению концентрации на важном (войне) и заставляет тратить время и силы на неважное (грызню).

Перестановки и взаимное недоверие становятся песком в шестеренках пусть убогой и ржавой, но все же работающей военной машины. Поэтому преследование любой важной шишки из Минобороны, особенно открытое — снижает возможности российской армии и работает на ВСУ, конечно.

Грызню генералов приветствую, чем больше недоверия и борьбы за место возле чемоданчика Путина — тем лучше.

Ян Матвеев, «Телеграм»