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У россиян истерика из-за ноу-хау ВСУ

  • 6.05.2024, 15:54
  • 1,116
У россиян истерика из-за ноу-хау ВСУ

Что придумали украинцы?

Силы обороны Украины начали устанавливать на безэкипажные катера авиаракеты. Как пишет «Фокус», об этом сообщил в Telegram российский провоенный канал Fighterbomber, который ведет летчик Вооруженных сил РФ Илья Туманов.

« [...] начали ставить на БЭКи ракеты Р-60/Р-73. Две штуки на БЭК. Это — авиационные ракеты «воздух-воздух» с тепловой головкой самонаведения. Особенность ракеты в том, что ей не нужны никакие прицельные системы и локаторы, цель захватывает сама ракета», — говорится в сообщении.

В паблике добавили, что украинцы «смогли как-то подружить ракету с системами телеуправления БЭК» и пытаются ими работать. Пока что, а словам россиян, безрезультатно.

«На данный момент, самое эффективное средство против БЭКов — это вертолеты», — резюмировали в Fighterbomber.

В сеть выложили видео, на котором видно, как российский вертолет Ка-29 уничтожает такой украинский дрон в Севастопольской бухте.

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