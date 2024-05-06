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Кардиологи назвали рыбу №1 для здоровья сердца

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  • 6.05.2024, 16:04
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Кардиологи назвали рыбу №1 для здоровья сердца

Хватит двух порций в неделю.

Полезная для сердца диета включает такие продукты листовая зелень, бобовые, орехи, оливковое масло, ягоды и рыба, пишет журнал Parade.

«Употребление рыбы является частью хорошо известной, знаменитой и принятой во всем мире традиционной Средиземноморской диеты. В нескольких обсервационных исследованиях было показано, что данная диета связана с более низкой смертностью», - отметила кардиолог Мустали Дохадвала.

Указывается, что есть одна рыба, которая выделяется из всех с точки зрения ее пользы для здоровья сердца. Кардиологи практически единодушно заявили, что это лосось благодаря высокому содержанию жирных кислот омега-3. По словам кардиолога Брэдли Сервера, было доказано, что они снижают уровень триглицеридов, уменьшают воспаление сосудов и снижают риск аритмий.

Доктор Дохадвала добавила, что употребление рыбы четыре раза в неделю и более может снизить частоту возникновения острого инфаркта миокарда:

«Даже употребление двух порций в неделю может снизить частоту серьезных сердечно-сосудистых событий и смертности среди людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Кардиолог Мэри Грин рекомендует отдавать предпочтение лососю, выловленному в дикой природе, а не выращенному на ферме. Как правило, такая рыба менее жирная.

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