На что сделал ставку Путин Владимир Фесенко

27.05.2024, 14:07

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Владимир Фесенко

Кремль посылает международному сообществу сигналы.

Вот уже несколько дней подряд мы получаем трагические новости из Харькова. Каждый день (как правило, несколько раз за сутки) по Харькову и близлежащим районам наносятся удары ракетами, управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Каждый день в столице Слобожанщины и районах Харьковской области гибнут мирные люди. Одновременно на севере и востоке Харьковской области идут тяжелые бои.

И в это же время и сам Путин и анонимные источники из Кремля (через информагентство Reuters) посылают международному сообществу сигналы о якобы готовности к мирным переговорам, и чуть ли не на условиях замораживания конфликта.

Как понимать эту двойственность позиции и действий Кремля?

Прежде всего, надо иметь в виду, что это — традиционный и излюбленный стиль Путина. Он говорит о мире, и одновременно идет путем войны. По мнению Путина, эскалация войны — это лучший способ обеспечения мира на российских условиях.

Не стоит путать публичную риторику Кремля (и его партнеров) с реальной политикой. Напротив, значение имеют только реальные действия России и ее партнеров, а не заявления о мире, тем более из анонимных источников.

Усилия Кремля сейчас направлены на то, чтобы максимально снизить уровень участия различных стран мира в Глобальном саммите мира, и потенциальные политические последствия этого саммита, который ломает дипломатическую игру России вокруг ее войны против Украины.

Псевдоинициативами о якобы готовности к прекращению огня в Украине Кремль хочет отвлечь внимание от Глобального саммита мира, а в перспективе переключить внимание на переговоры о завершении войны в Украине на своих условиях. И речь не идет о заморозке конфликта. Все слова о «заморозке» нынешней войны между Россией и Украиной это лишь тактическое прикрытие, дипломатическая и риторическая дымовая завеса. Это «крючок», «ловушка», на которую Россия и ее союзники хотят поймать некоторых западных политиков и некоторых лидеров стран Глобального Юга. На самом деле цели России не изменились. Кремль хочет мира на основе принципиальных уступок Украины, в том числе, фактического отказа Украины от своей армии, от перспективы членства Украины в НАТО. Одно из новых условий, которое Путин заявил на днях в Минске — смена руководства Украины (президента Зеленского) как условие для мирных переговоров. И это также показывает, что Кремль хочет не реальных мирных переговоров, а дестабилизации ситуации в Украине, что позволит ему одержать победу в войне против нашей страны. Естественно, для Украины российские требования неприемлемы.

Как реагировать на российские действия — и на удары по Харькову, и на лживую псевдомирную риторику Кремля?

Прежде всего, агрессора надо остановить силой. Небо Харькова надо прикрыть комплексом ПВО Patriot с возможностью использования западного оружия для ударов по российским военным объектам, из которых осуществляются воздушные атаки на Харьков и Харьковскую область.

Дипломатическая часть ответа на этот вопрос содержится в обращении президента Украины Владимира Зеленского к лидерам стран мира, в том числе, к президенту США Джозефу Байдену и к лидеру Китая. На лживые и циничные спекуляции Путина на тему мирных переговоров надо ответить альтернативной мирной дипломатией, в первую очередь, путем поддержки Глобального саммита мира в Швейцарии. Раз Путин так хочет сорвать этот саммит, его значение необходимо максимально усилить. И это напрямую зависит от персонального участия лидеров ведущих стран мира в этом саммите.

В случае с Китаем — это вопрос о сохранении за КНР статуса потенциального посредника в возможных мирных переговорах. На мой взгляд, личное участие китайского лидера в мирном саммите в Швейцарии маловероятно. Си Цзиньпин лично участвует далеко не во всех саммитах. Глобальный саммит мира является неоднозначным вызовом для Китая. Это дипломатическая инициатива, которую КНР не контролирует. Именно поэтому лидер Китая не будет лично участвовать в этом саммите. Но для КНР было бы большой ошибкой полностью проигнорировать этот саммит. Такое решение будет подтверждением того, что Китай играет на стороне России в перспективе будущих мирных переговоров. И тогда Украина вряд ли будет воспринимать КНР в качестве даже относительно нейтрального мирного посредника. Для Китая целесообразно участвовать в Глобальном саммите мира хотя бы в качестве наблюдателя.

А вот участие президента США Джозефа Байдена в Глобальном саммите мира важно прежде всего с точки зрения значимых сигналов Путину и восприятия Байдена как сильного лидера внутри США. США будут участвовать в Глобальном саммите мира на высоком уровне. В этом нет сомнений. Но если президент США не примет участия в мирном саммите в Швейцарии хотя бы в видеорежиме, Кремль это воспримет как проявление личной политической слабости президента США со всеми вытекающими из этого факта политическими последствиями. Что не менее опасно для Джо Байдена, точно также это воспримут политические оппоненты Байдена в США. Его будут упрекать в том, что он не может выдержать (в силу своего возраста) два важных международных саммита подряд. Будет и критика в игнорировании дипломатического сдерживания России, в непоследовательности в поддержке Украины. Так или иначе, Байден больше потеряет, чем выиграет от своего неучастия в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Но дело не только в личных политических интересах Байдена. США должны демонстрировать силу и последовательность как в поддержке Украины, так и в сдерживании российской агрессии. Это важно, как для поддержания лидерского статуса США в международных отношениях, так и для перспективы установления мира в Украине.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»