Самолет, на котором летел Путин, взорвался и получил серьезные повреждения 5 25.05.2024, 8:51

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Глава РФ остался жив только благодаря малой продолжительности полета.

Российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ТУ-160М с бортовым номером 801, на котором в феврале 2024 года летал российский президент Владимир Путин, получил серьезные повреждения из-за пожара, возникшего в двигателе после взрыва. Инцидент произошел еще 11 марта.

Об этом сообщает проект расследований ВЧК-ОГПУ.

По информации расследователей, во время подготовки к взлету произошел взрыв, возгорание и разрушение одного из двигателей. В результате распространения пожара сгорели еще 3 двигателя, самолет получил значительные повреждения.

Для устранения причин аварии все самолеты с указанными двигателями должны быть отстранены от полетов.

Расследователи утверждают, что пожар и взрыв первого двигателя явились результатом разрушения бракованной опоры турбины.

«22 февраля Путин совершил полет именно на этом самолете и остался жив только благодаря малой продолжительности полета», — говорится в сообщении.