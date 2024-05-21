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На границе Украины с Беларусью прогремел мощный взрыв

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  • 21.05.2024, 11:11
  • 11,240
На границе Украины с Беларусью прогремел мощный взрыв

Что произошло?

В Волынской области близ дороги на границе с Беларусью 20 мая сдетонировали мины. Взрыв серьезно повредил грузовик, который как раз проезжал по трассе; два человека пострадали.

Детонация произошла из-за погодных условий: 20 мая Волынь накрыли дожди с грозами. Вероятно, мины сработали из-за удара молнии. Детали события и причины ЧП раскрыло издание «Конкурент» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Взрыв повредил трассу М19 на участке Гирники – Доманово. 20 и 21 мая был организован ее объезд.

По информации «Конкурента», минное заграждение сдетонировало недалеко от приграничного села Доманово в результате усложнения погодных условий. Поврежден грузовик Iveco, 58-летний водитель ранен и попал в больницу.

Незначительные телесные повреждения получил и 25-летний пассажир транспортного средства. Госпитализирован он не был.

«Сведения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Материалы будут направлены в ГБР», – сообщили правоохранители.

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